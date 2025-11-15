CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट और दुकानों में चोरी, फुटेज के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर

धमतरी पुलिस जंगल के जुए पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कुछ दिन पूर्व भटगांव क्षेत्र के बाघमाड़ क्षेत्र में जुआरी पकड़ाए थे। अब जगह बदलकर भटगांव जंगल, खिड़कीटोला क्षेत्र में जुए की महफिल सजाई जा रही है। इस क्षेत्र के जंगल में जगह बदल-बदलकर जुआ चलाया जा रहा है। इसी तरह केरेगांव क्षेत्र में भी अलग-अलग स्थानों पर शूटर रखकर जंगल का जुआ चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि हर दिन अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेला रहे हैं, ताकि स्थानीय या पुलिस की नजर में न आए।