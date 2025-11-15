CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट और दुकानों में चोरी, फुटेज के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर

धमतरी में दिनदहाड़े लूट और दुकानों में चोरी (Photo Patrika)
CG Crime: चोरी और लूट की बढ़ती वारदातों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। दिनदहाड़े सड़क में लूट हो रही। इधर एक ही रात एक घंटे के अंतराल में चोर घूम-घूमकर चोरी कर रहे। पुलिस ने अब तक इन मामलों को नहीं सुलझाया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें भी बनी है फिर भी अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सोमवार को छात्रा से हुई लूट के आरोपी को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम है।
इस मामले को 5 दिन हो गए। आरोपी अब भी फरार है। सोमवार को छात्रा का बैग लूटा गया। मंगलवार को मोबाइल तोड़कर रूपए निकाले और बैग लोहरसी के पास छोड़ गए। पुलिस के हाथ संदिग्ध बाइक सवारों की फुटेज भी लगी है। फुटेज से कोई खास क्लू तक नहीं मिल पाया, जबकि जिस रूट से आरोपी भागे हैं उस रूट से नेशनल हाइवे तक कई कैमरे लगे हैं।
इधर बुधवार रात कुरुद में एक ही रात, एक घंटे के अंतराल में चोरों ने घूम-घूमकर चोरी की। बाइक से चोर एक से दूसरे दुकानों तक गए। सीसीटीवी कैमरे में भी चोरी की घटना कैद हो गई। इस मामले में भी पुलिस पीछे है। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कुरुद क्षेत्र में बढ़े अपराध से लोगों में भी दहशत देखा जा रहा है। चोर और लुटेरे पुलिस को छका रहे हैं।
धमतरी पुलिस जंगल के जुए पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कुछ दिन पूर्व भटगांव क्षेत्र के बाघमाड़ क्षेत्र में जुआरी पकड़ाए थे। अब जगह बदलकर भटगांव जंगल, खिड़कीटोला क्षेत्र में जुए की महफिल सजाई जा रही है। इस क्षेत्र के जंगल में जगह बदल-बदलकर जुआ चलाया जा रहा है। इसी तरह केरेगांव क्षेत्र में भी अलग-अलग स्थानों पर शूटर रखकर जंगल का जुआ चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि हर दिन अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेला रहे हैं, ताकि स्थानीय या पुलिस की नजर में न आए।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग