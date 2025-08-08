8 अगस्त 2025,

धमतरी

Dhamtari News: खुले में फेंक रहे हैं कचरा तो हो जाएं सावधान, नगर निगम ने 233 लोगों पर ठोका जुर्माना

Dhamtari News: समीक्षा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से पहली बार में 100 रूपए का फाइन लेने का निर्णय लिया गया है।

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Aug 08, 2025

100 रुपए का लगेगा जुर्माना (Photo source- Patrika)
100 रुपए का लगेगा जुर्माना (Photo source- Patrika)

Dhamtari News: डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के मामले में धमतरी नगर निगम पिछड़ता जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इसी लापरवाही के चलते नंबर भी कटे। नगर निगम घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे। स्वच्छता दीदीयों को ही कचरा देने की अपील कर रहे है। इसके बाद भी अनेक वार्डवासी वार्ड ही खुले में ही कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम ने सर्वे कर 233 लोगों का चिंहाकन किया है।

ये सभी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में पहुंच रही स्वच्छता दीदीयों को कचरा न देकर खुले में कचरा फेंक रहे है। नगर निगम अब इनसे 100-100 रुपए जुर्माना वसूल करेगा। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रूट प्लान बनाया जा रहा है। नगर निगम का स्वास्थ्य अमला शहर में स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास कर रहा।

जनप्रतिनिधि घर जाकर देंगे समझाइश

एमआईसी सदस्य व पार्षद नीलेश लुनिया ने बताया कि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग कर स्वच्छता दीदीयों को देना है। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में नीले और हरे रंग के डस्टबीन का वितरण किया गया है। इसके बाद भी कई लोग सूखा और गीला कचरा मिक्स कर रहे हैं। कई तो खुले में ही कचरा फेंक रहे हैं। वर्ष-2024–25 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इसी के चलते नंबर कटे हैं।

सर्वे कराकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। सभी वार्ड से नाम भी मंगाए गए हैं। समीक्षा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से पहली बार में 100 रूपए का फाइन लेने का निर्णय लिया गया है। दूसरी बार में जनप्रतिनिधि और स्वच्छता दीदी उनके घर जाकर समझाईश देंगे। इसके बाद सीधे कार्रवाई करेंगे।

08 Aug 2025 04:03 pm

