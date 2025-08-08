Dhamtari News: खुले में फेंक रहे हैं कचरा तो हो जाएं सावधान, नगर निगम ने 233 लोगों पर ठोका जुर्माना

Dhamtari News: डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के मामले में धमतरी नगर निगम पिछड़ता जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इसी लापरवाही के चलते नंबर भी कटे। नगर निगम घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे। स्वच्छता दीदीयों को ही कचरा देने की अपील कर रहे है। इसके बाद भी अनेक वार्डवासी वार्ड ही खुले में ही कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम ने सर्वे कर 233 लोगों का चिंहाकन किया है।