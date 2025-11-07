Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन

कुरुद और धमतरी के बीच बड़ी रेल लाइन में 47 पुल का निर्माण किया जा चुका है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि धमतरी में एक लूप लाइन के साथ ही दो प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में केन्द्री से अभनपुर के बीच रेलगाड़ी का दो शिफ्ट में परिचालन हो रहा है। अभनपुर से कुरुद के बीच ट्रायल के बाद इस रूट में भी जल्द ही रेल का परिचालन शुरू हो सकेगा। बिजली लाइन, स्टेशन निर्माण आदि का कार्य तेजी से चल रहा है।