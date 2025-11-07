Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन

रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम पूरा (Photo Patrika)
Indian Railway: धमतरी-रायपुर ब्राडगेज रेल सुविधा जल्द शुरू करने को लेकर काम में तेजी आई है। धमतरी स्टेशन के आसपास से अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो गया है। अधिकारी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक धमतरी-रायपुर बड़ी रेल लाइन शुरू हो जाने का दावा कर रहे हैं। जून-2019 में केन्द्री से धमतरी के बीच छोटी ट्रेन के परिचालन को बंद किया गया है। धमतरी सहित जिले से सटे यात्री भी रेल सुविधा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केन्द्री से अभनपुर के बीच रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। अभनपुर से कुरुद के बीच ट्रैक बिछाने का काम पूरा होने के बाद बिजली कनेक्शन का काम अंतिम चरण में है। 18 सितंबर 2025 को राजिम तक रेल परिचालन का शुभारंभ हुआ था। अब धमतरी तक भी परिचालन शुरू करने की तैयारी ने जोर पकड़ा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि धमतरी-रायपुर रेल सुविधा जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।
ट्रेन धमतरी-रायपुर से अपडाउन करेगा। यात्री ट्रेन में 7 से 8 बोगी होंगे। गुड्स के लिए अलग ट्रेन चलेगी। इसका रैक पाइंट धमतरी में ही बनेगा, क्योंकि धमतरी में वनोपज, फर्टिलाइजर, राइसमिल की अधिकता है।
कलेक्टर ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुरुद-मगरलोड और नगरी के जंगल, पहाड़ों से होते विशाखापटनम तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ का यह पहला सिक्सलेन मार्ग है। इसका काम भी अंतिम चरण में है। यह एक्सप्रेस-वे तीन राज्यों को जोड़ेगा। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिसा, आंध्रप्रदेश शामिल हैं।
कुरुद और धमतरी के बीच बड़ी रेल लाइन में 47 पुल का निर्माण किया जा चुका है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि धमतरी में एक लूप लाइन के साथ ही दो प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में केन्द्री से अभनपुर के बीच रेलगाड़ी का दो शिफ्ट में परिचालन हो रहा है। अभनपुर से कुरुद के बीच ट्रायल के बाद इस रूट में भी जल्द ही रेल का परिचालन शुरू हो सकेगा। बिजली लाइन, स्टेशन निर्माण आदि का कार्य तेजी से चल रहा है।
