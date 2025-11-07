Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: दिव्यांग चित्रकार बसंत राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित, व्हीलचेयर पर बैठकर बनाते है चित्र

CG News: 52 वर्षीय बसंत साहू पिछले 30 वर्षों से व्हीलचेयर के सहारे हैं। 15 सितंबर 1995 को एक सड़क हादसे में उन्हें स्पाइनल कार्ड में चोट आई और पूरा शरीर प्रभावित हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 07, 2025

CG News: दिव्यांग चित्रकार बसंत राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित, व्हीलचेयर पर बैठकर बनाते है चित्र

चित्रकार बसंत साहू (Photo Patrika)

CG News: कुरुद निवासी दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे। 52 वर्षीय बसंत साहू पिछले 30 वर्षों से व्हीलचेयर के सहारे हैं। 15 सितंबर 1995 को एक सड़क हादसे में उन्हें स्पाइनल कार्ड में चोट आई और पूरा शरीर प्रभावित हुआ।

घटना के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथ में पट्टा और पट्टे में ब्रश फंसाकर कैनवास में आकर्षक चित्रकारी से अपने सफर को जारी रखा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों उनका सम्मान होगा। पूर्व में भी उनका कई बार सम्मान हो चुका है।

बसंत का व्हीलचेयर से कैनवास तक का सफर

बसंत साहू व्हीलचेयर पर बैठकर चित्र बनाते हैं, और उन्होंने कागज़ पर अपनी कल्पनाओं के रंग बिखेरने शुरू किए, अपने दाएं हाथ में एक पट्टा बांधकर ब्रश को फंसा लेते हैं और उसी से रंगों को कैनवास पर उतारते हैं। उनके लिए एक चित्र तैयार करने में चार से पांच दिन का समय लगता है।

लेकिन हर चित्र में संवेदनशीलता, गहराई और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम झलकता है। उनकी हजारों कलाकृतियां आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकारी भवनों और निजी कार्यालयों की शोभा बढ़ा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 12:30 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: दिव्यांग चित्रकार बसंत राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित, व्हीलचेयर पर बैठकर बनाते है चित्र

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: यात्री बस की चपेट में आया चीतल, मौके पर हो गई मौत

CG News: यात्री बस की चपेट में आया चीतल, मौके पर हो गई मौत
धमतरी

CG News: बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने, ऐसा व्हाट्सएप स्टेट्स लगाने वाला शिक्षक हुआ सस्पेंड

CG News: बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने, ऐसा व्हाट्सएप स्टेट्स लगाने वाला शिक्षक हुआ सस्पेंड
धमतरी

Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन

Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन
धमतरी

CG News: शिक्षक का व्हाट्सऐप स्टेटस पड़ा भारी, राज्योत्सव पर की टिप्पणी के बाद निलंबित

शिक्षक की गलत टिप्पणी पर सस्पेंड (photo source- Patrika)
धमतरी

डिजिटल सर्वे से बढ़ेगी निगम की आय, 1500 से अधिक मकान आए संपत्तिकर के दायरे में, अंतिम चरण का कार्य जारी

संपत्ति कर (Photo Patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.