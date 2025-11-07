CG News: दिव्यांग चित्रकार बसंत राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित, व्हीलचेयर पर बैठकर बनाते है चित्र

घटना के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथ में पट्टा और पट्टे में ब्रश फंसाकर कैनवास में आकर्षक चित्रकारी से अपने सफर को जारी रखा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों उनका सम्मान होगा। पूर्व में भी उनका कई बार सम्मान हो चुका है।