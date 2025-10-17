त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती! कुरुद में 8 मिठाई दुकानों पर दबिश, 40 किलो खोवा नष्ट… रायपुर लैब भेजे गए सैंपल

त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने धमतरी शहर से लगे हरफतराई के मिठाई दुकान में 40 किलो खोवा नष्ट किया। खोवे में माहू कीट गिर गया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सभी खोवा नष्ट किया। इसी तरह कुरुद के 8 मिष्ठान भंडारों में अधिकारियों ने दबिश दी। एक होटल से सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया है। अधिकारियों ने दो दिन में 15 स्थानों पर दबिश दी है।
उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने 11 अक्टूबर के अंक में कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाईयां शीर्षक से सामाचार प्रकाशित किया था। इस खबर से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जागा और टीम बनाकर होटलों में दबिश दे रही है।
दिवाली पर्व पर सबसे ज्यादा मिठाईयों की बिक्री होती है। जिलेभर में करोड़ों की मिठाई बिक जाती है। धमतरी शहरी क्षेत्र में भी होटलों के बाहर तक टेंट लगाकर मिठाई की बिक्री की जाती है। बहरहाल अधिकारियों के निरीक्षण पर निकलने से मिलावटी व स्तरहीन मिठाईयों की बिक्री पर रोक लगने की उमीद है।
दिखावट: खोवे की मिठाई की दिखावट से ही इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। शुद्ध खोवे की मिठाई में एक समान रंग और बनावट होती है। यदि रंग असमान है या बनावट में अंतर है तो गुणवत्ता में समस्या का संकेत हो सकता है।
सुुगंध: शुद्ध खोवे की मिठाई में एक विशिष्ट दूध की सुगंध आती है। यदि मिठाई से अजीब या अप्रिय गंध आती है तो मिलावट का संकेत माना जा सकता है।
स्वाद: शुद्ध खोवे की मिठाई का स्वाद मीठा और मलाईदार होता है। यदि अजीब या कड़वा स्वाद आए तो मिलावट की संभावना मानी जा सकती है।
बनावट: शुद्ध खोवे की मिठाई की बनावट नरम व मलाईदार होती है। यदि मिठाई सत या दानेदार है तो मिलावट का संकेत हो सकता है।
शहरवासी दुर्गेश सोनी, पंकज साहू, प्रवीण साहू, तारेन्द्र देवांगन ने कहा कि दिवाली पर्व पर मिठाईयों की भारी बिक्री होती है। अनेक होटल संचालक इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्तर व मानकों पर ध्यान नहीं देते। पूर्व में कई बार मिठाईयों से स्मेल, खोवे की कमी, दूध की जगह मिल्क पावडर आदि से मिठाई बनाने के मामले सामने आ चुके हैं।
स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक है। अधिकारियों को इस ओर लगातार कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मिलावट करने वालों पर लगाम लग सके। स्तरहीन मिठाई मिलने पर नष्टीकरण के साथ ही संचालक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धमतरी शहर में वैसे कई होटलों में अच्छी मिठाईयां भी मिलती है।
