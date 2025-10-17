त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती! कुरुद में 8 मिठाई दुकानों पर दबिश, 40 किलो खोवा नष्ट… रायपुर लैब भेजे गए सैंपल

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने धमतरी शहर से लगे हरफतराई के मिठाई दुकान में 40 किलो खोवा नष्ट किया। खोवे में माहू कीट गिर गया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सभी खोवा नष्ट किया। इसी तरह कुरुद के 8 मिष्ठान भंडारों में अधिकारियों ने दबिश दी। एक होटल से सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया है। अधिकारियों ने दो दिन में 15 स्थानों पर दबिश दी है।