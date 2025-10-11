Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं मिठाईयों का सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां…

Diwali 2025: धमतरी जिले में दीपावली त्योहार पर शहर में करोड़ाें की मिठाई बिक जाती है। कई दुकानदार नकली मावा व मिलावटी मिठाई बेचते हैं।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां...(photo-patrika)

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां...(photo-patrika)

Diwali 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दीपावली त्योहार पर शहर में करोड़ाें की मिठाई बिक जाती है। कई दुकानदार नकली मावा व मिलावटी मिठाई बेचते हैं। पूर्व में कई बार ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी हुई है। दीपावली को अब ९ दिन ही रह गए हैं। अनेक होटलों में मिठाई की शुरूवाती तैयारी शुरू हो गई है। इधर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी फील्ड में नहीं उतरे हैं।

Diwali 2025: त्योहार को 9 दिन शेष

दिवाली पर मिलावटी व स्तरहीन मिठाईयों की बिक्री न हो इसे लेकर अधिकारी न सैंपल ले रहे और न ही किसी तरह की चेतावनी होटल संचालकों को दे रहे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच मिठाई बिक्री के बाद शुरू होती है। त्यौहार के दिन या उसके एक दिन पहले विभाग के निरीक्षक कुछ होटलों में पहुंचकर सैंपल लेते हैं।

सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजते हैं। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मिठाईयां हजम हो जाए रहती है। ऐसे में इस जांच को मिलावटी ही कहा जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की यह अजीब परंपरा आज भी जारी है। धमतरी शहर में करीब 50 से अधिक मिठाई दुकान संचालित हैं। दीपोत्सव पर्व में करीब 1 करोड़ की मिठाईयां बिकती है। इसके अलावा मिक्चर समेत अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों की भी बिक्री होती है। इस दौरान दूध की खपत भी बढ़ जाती है।

अब तक नहीं निकली टीम, न जांच हो रही

धमतरी में 110 डेयरियां संचालित है। सामान्य दिनों में तो मिठाई बनाने के लिए दूध की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन त्यौहार में दूध के साथ ही दुकानों में मिठाई बनाने के लिए मिल्क पावडर का उपयोग किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। त्योहार के पहले एफएसओ द्वारा दुकानों में जाकर खाद्य पदार्थों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। दुकानदारों को समझाईश भी दी जाती है। लैब में सेंपल फेल होने पर कार्रवाई करते हैं। पीयूष तिवारी, एसडीएम धमतरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं मिठाईयों का सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव… जहां एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें सदियों पुरानी परंपरा का राज

Dhamtari Diwali Traditions (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Diwali 2025: दिवाली की तारीख में बदलाव, 20 की बजाय अब 21 अक्टूबर को होगी रोशनी का उत्सव

दिवाली की तारीख में बदलाव (Photo source- Patrika)
धमतरी

सरकार ने बढ़ाई पंजीकरण की आखिरी तारीख, किसान अब 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीकरण (Photo source- Patrika)
धमतरी

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा…

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा...(photo-patrika)
धमतरी

करवा चौथ की रौनक… बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत

करवा चौथ की रौनक... बाजारों में सजा श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला, 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.