कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं मिठाईयों का सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां…

सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजते हैं। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मिठाईयां हजम हो जाए रहती है। ऐसे में इस जांच को मिलावटी ही कहा जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की यह अजीब परंपरा आज भी जारी है। धमतरी शहर में करीब 50 से अधिक मिठाई दुकान संचालित हैं। दीपोत्सव पर्व में करीब 1 करोड़ की मिठाईयां बिकती है। इसके अलावा मिक्चर समेत अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों की भी बिक्री होती है। इस दौरान दूध की खपत भी बढ़ जाती है।