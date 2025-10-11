CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को मिलेगा बड़ा लाभ

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल से 25 किमी दूर ग्राम पंचायत खल्लारी अंतर्गत माँझीनगढ़ के पहाड़ियों के नीचे 2.8 किमी तक छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल बनाया जा रहा है। यह टनल भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा। जिस तरह से केशकाल घाट में आए दिन जाम लगता है उससे राहगीरों को छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में केशकाल बाईपास भी बन जाएगा और भारतमाला सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगा जिससे सभी बड़ी-बड़ी गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाएगी जिसके कारण केशकाल घाट में जाम नहीं लगेगा।