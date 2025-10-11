Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को मिलेगा बड़ा लाभ

CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल केशकाल विधानसभा के बड़ेराजपुर ब्लॉक के मांझीनगढ़ पहाड़ियों में तेजी से बन रहा है।

2 min read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल (Photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल (Photo source- Patrika)

CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बड़ेराजपुर विकासखंड के अंतर्गत विश्रामपुरी मुख्यालय से 5 किमी दूर माँझीनगढ़ के पहाड़ियों में बन रहा है। इस टनल के बन जाने से रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की दूरी 130 किमी कम हो जाएगी। इस टनल का पहला भाग की खुदाई पूरी हो चुकी है। वही दूसरा भाग भी नवम्बर तक पूरा हो जाएगा, और सितंबर 2026 तक यह टनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी।

CG Twin Tunnels: एनएच 30 से 25 किमी की दूरी पर ट्विन टनल

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल से 25 किमी दूर ग्राम पंचायत खल्लारी अंतर्गत माँझीनगढ़ के पहाड़ियों के नीचे 2.8 किमी तक छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल बनाया जा रहा है। यह टनल भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा। जिस तरह से केशकाल घाट में आए दिन जाम लगता है उससे राहगीरों को छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में केशकाल बाईपास भी बन जाएगा और भारतमाला सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगा जिससे सभी बड़ी-बड़ी गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाएगी जिसके कारण केशकाल घाट में जाम नहीं लगेगा।

इतिहास में दर्ज होगा पहला ट्विन टनल

CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली ऐसी सड़क है जिसमें 2.8 किलोमीटर लंबा टनल निर्माण करवाया जा रहा है। टनल का कार्य जनवरी 2024 में प्रारंभ किया गया है और सितम्बर 2026 तक पूर्ण करना है। टनल 2 भागो में बनाया जा रहा जो 16-16 मीटर चौड़ी है। आने और जाने वाली वाहनों के लिए अलग अलग टनल निर्धारित की गई है। दोनों टनल में क्रमश: 3-3 लेन सड़क का निर्माण होगा।

वही 500-500 सौ मीटर में वॉल बनाया गया है। यदि कोई गाड़ी खराब हो जाता है या कोई अन्य इमरजेंसी होता है तो तुरन्त दूसरे सड़क मार्ग से मुड़ भी सकता है। इसके अलावा टनल के भीतर वेंटिलेशन, कैमरे, एमरजेंसी एस्केप, टेलीफोन आदि संसाधन भी उपलब्ध होंगे।

जी. पुल्लाय्या, टनल मैनेजर: सितंबर 2026 तक हमारा टनल का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अभी फिलहाल टनल का पहला भाग 2.8 किलोमीटर की खुदाई कंप्लीट हो चुका है। जिसकी अभी सफाई जारी है । इसके साथ ही दूसरे भाग भी 2.8 किमी की खुदाई नवम्बर तक पूरा हो जाएगा । इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दे रहे हैं जब तक NHAI से अनुमति नहीं मिलता है।

Updated on:

11 Oct 2025 11:46 am

Published on:

11 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को मिलेगा बड़ा लाभ

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

