धमतरी

पूर्व सीएम का साय सरकार पर हमला, कहा- 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 बार बढ़ा दिए बिजली बिल

CG Politics: हाफ बिजली बिल का लाभ नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मनमाना बिल दिया जा रहा और दूसरी और बिजली कम दी जा रही है।

धमतरी

Love Sonkar

Nov 11, 2025

पूर्व सीएम का साय सरकार पर हमला,कहा- 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 बार बढ़ा दिए बिजली बिल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Photo Patrika)

CG Politics: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को बस्तर जाते वक्त लोहरसी स्थित रेस्ट हाउस में रूके। यहां कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को अभी २ साल भी नहीं हुए और ३ बार बिजली बिल बढ़ा दिया गया। घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का लाभ नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मनमाना बिल दिया जा रहा और दूसरी और बिजली कम दी जा रही है।

स्कूली बच्चों को शिक्षा सत्र के 5 महीने बीतने के बाद भी पुस्तक वितरण नहीं किया जा सका। धमतरी के एक शिक्षक ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पुस्तक नहीं बंटा और राज्योत्सव मना रहे, यह स्टेट्स लगाया तो शिक्षक को ही निलंबित कर दिया गया। बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ में अन्याय हो रहा है। बिना पुस्तक के कैसे अच्छी पढ़ाई होगी। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर है। वे बिहार चुनाव में आब्जर्वर और स्टार प्रचारक के रूप में गए थे। नौजवान चाहते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार मिले। पलायन रूके। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है।

यही कारण है कि कचरे में वीवीपैट मिल रहे हैं। कितने लोगों ने वोट किया, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। पूर्व मुयमंत्री का कांग्रेसियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ओंकार साहू, बालोद विधायक संगीता सिन्हा, जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, पूर्व महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर, नीशु चंद्राकर, मोहन लालवानी, आनंद पवार, आकाश गोलछा, योेगेश शर्मा, विशु देवांगन, गीतराम सिन्हा, सुमन मेश्राम, वतांजलि गोस्वामी आदि उपस्थित थे।

धान खरीदना नहीं चाहती सरकार

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती। किसानों को टोकन तक जारी नहीं हो रहे। एग्रीस्टेक में पंजीयन नहीं होने से लाखों किसान धान नहीं बेच पाएंगे। पिछले साल का धान अभी भी संग्रहण केन्द्रों में पड़ा है। राइस मिलरों को सड़ा हुआ धान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तरह हमारी सरकार ने सुचारू रूप से धान खरीदी की, वैसे यह सरकार नहीं कर पा रही है।

छत्तीसगढ़ बन गया अपराधगढ़

प्रदेश में अपराध के हालात को लेकर उन्हाेंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन गया है। पुलिस वसूली में लगी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। गुंडे, बदमाशों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। अमित बघेल द्वारा अग्रसेन महाराज और भगवान झूलेलाल पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक सरकार की ओर से एक बयान तक नहीं आया। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हाेंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग, भाजपा के लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अपशब्द कहकर जातियों में विभाजन किया जा रहा है। तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है।

