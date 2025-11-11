पूर्व सीएम का साय सरकार पर हमला, कहा- 2 साल पूरे नहीं हुए और 3 बार बढ़ा दिए बिजली बिल

प्रदेश में अपराध के हालात को लेकर उन्हाेंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन गया है। पुलिस वसूली में लगी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। गुंडे, बदमाशों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। अमित बघेल द्वारा अग्रसेन महाराज और भगवान झूलेलाल पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक सरकार की ओर से एक बयान तक नहीं आया। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हाेंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग, भाजपा के लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अपशब्द कहकर जातियों में विभाजन किया जा रहा है। तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है।