CG Crime: 40 रुपए के लिए तोड़ा मुहं, लहूलुहान कर बाइक भी ले गए लुटेरे

CG Crime: रास्ते में नहर नाका शराब दुकान के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने लिफ्ट मांगते हुए उसे रोक लिया। कमलकिशोर के मोटरसाइकिल रोकने पर दोनों बाइक में बैठ गए।

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 05, 2025

CG Crime: 40 रुपए के लिए तोड़ा मुहं, लहूलुहान कर बाइक भी ले गए लुटेरे

तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Crime: धमतरी नहर नाका के पास लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के सामान को जब्त कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रार्थी कमल किशोर ग्राम बेलर से अपने घर वापस धमतरी लौट रहा था।

रास्ते में नहर नाका शराब दुकान के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने लिफ्ट मांगते हुए उसे रोक लिया। कमलकिशोर के मोटरसाइकिल रोकने पर दोनों बाइक में बैठ गए। नहर किनारे झाड़ियों के पास रूकवाकर उससे पैसे की मांग करने लगे।

पैसा देने से मना करने पर दोनों ने मारपीट कर 40 रूपए नगद, एक कालेज बैग, मोबाइल तथा मोटरसाइकिल लूटकर कोलियारी की ओर भाग गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 309(6) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबीर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जालमपुर निवासी आरोपी राहुल बारले (21) पिता गब्बर बारले, कमलेश खुटेल (20) पिता महेश्वर खुटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

आरोपियों ने बताया कि दोनों ने मिलकर अपने एक अन्य साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि लूटे गए मोबाइल फोन, बैग और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। बैग में जमीन नापने का टेप, कंपनी के दस्तावेज, आईडी कार्ड प्राप्त हुआ। घटना के संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थी द्वारा आरोपियों की शिनाख्ती की गई। पूरे प्रकरण में आरोपियों का अपराध करना प्रमाणित होने पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

