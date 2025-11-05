CG Crime: 40 रुपए के लिए तोड़ा मुहं, लहूलुहान कर बाइक भी ले गए लुटेरे

आरोपियों ने बताया कि दोनों ने मिलकर अपने एक अन्य साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि लूटे गए मोबाइल फोन, बैग और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। बैग में जमीन नापने का टेप, कंपनी के दस्तावेज, आईडी कार्ड प्राप्त हुआ। घटना के संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थी द्वारा आरोपियों की शिनाख्ती की गई। पूरे प्रकरण में आरोपियों का अपराध करना प्रमाणित होने पर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।