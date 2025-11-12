CG News: इलाज के नाम पर मरीज से ली अतिरिक्त राशि, 3 महीने के लिए अस्पताल निलंबित

CG News: धमतरी जिले के रत्नाबांधा रोड स्थित नंदा हॉस्पिटल को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सीधे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने की है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संजय पटेल ने नंदा हॉस्पिटल के द्वारा इलाज के नाम पर अतिरिक्त नगद राशि लेने की शिकायत की थी।