धमतरी

CG News: इलाज के नाम पर मरीज से ली अतिरिक्त राशि, 3 महीने के लिए अस्पताल निलंबित

CG News: धमतरी सीएमएचओ द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए अतिरिक्त नगद राशि लेना पाया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

CG News: इलाज के नाम पर मरीज से ली अतिरिक्त राशि, 3 महीने के लिए अस्पताल निलंबित

नंदा हॉस्पिटल निलंबित (Photo Patrika)

CG News: धमतरी जिले के रत्नाबांधा रोड स्थित नंदा हॉस्पिटल को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई सीधे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने की है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संजय पटेल ने नंदा हॉस्पिटल के द्वारा इलाज के नाम पर अतिरिक्त नगद राशि लेने की शिकायत की थी।

राज्य नोडल एजेंसी के निर्देश पर धमतरी सीएमएचओ द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए अतिरिक्त नगद राशि लेना पाया गया।

अस्पताल द्वारा मरीज से बायोप्सी के लिए 3500, अन्य बीमारी के लिए 4000, सर्जरी के लिए 25000, कुल 32,500 नगद लिए थेा। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी ने नंदा हास्पिटल को आयुष्मान योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया है।

धमतरी

छत्तीसगढ़

