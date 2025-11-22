Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में भरे पानी को खाली करवाने में लगा थाए तभी उसका पैर फिसल गया और वह सिर के बल कॉलम गढ्ढे में गिर गया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 22, 2025

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत (Photo Patrika)

Dhamtari News: भवन निर्माण कार्य में लगे एक राजमिस्त्री की निर्माणाधीन भवन के कॉलम गढ्ढे में पैर फि सलकर गिरने से मौत हो गई है। ग्राम पंचायत चर्रा निवासी नरेंद्र कुमार पटेल पिता रोहित पटेल उम्र 35 वर्ष नगर पालिका कुरुद में कारगिल चौक के समीप शास्त्री नगर में एक मकान का ठेका लेकर निर्माण कार्य में लगा हुआ था।

शुक्रवार को दोपहर करीब 12.30 बजे वह कॉलम गढ्ढे में भरे पानी को खाली करवाने में लगा थाए तभी उसका पैर फिसल गया और वह सिर के बल कॉलम गढ्ढे में गिर गया।

सिर पर चोट लगने की वजह से नरेंद्र का मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण
धमतरी

घड़ी बनाने वाले को 21 हजार, मैकेनिक लाने पर 5 हजार का ईनाम घोषित, मेयर के ऐलान से मची खलबली

CG News, cg hindi news today
धमतरी

PM Kisan Yojana: रिमोट दबाते ही किसानों को मिलेगी खुशखबरी, PM मोदी आज रिलीज करेंगे सम्मान निधि की नई किस्त

PM किसान योजना की 21वीं किस्त आज जारी (photo source- Patrika)
धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
धमतरी

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच…

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच...(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.