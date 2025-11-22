Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dhamtari News: भवन निर्माण कार्य में लगे एक राजमिस्त्री की निर्माणाधीन भवन के कॉलम गढ्ढे में पैर फि सलकर गिरने से मौत हो गई है। ग्राम पंचायत चर्रा निवासी नरेंद्र कुमार पटेल पिता रोहित पटेल उम्र 35 वर्ष नगर पालिका कुरुद में कारगिल चौक के समीप शास्त्री नगर में एक मकान का ठेका लेकर निर्माण कार्य में लगा हुआ था।