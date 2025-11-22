Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत (Photo Patrika)
Dhamtari News: भवन निर्माण कार्य में लगे एक राजमिस्त्री की निर्माणाधीन भवन के कॉलम गढ्ढे में पैर फि सलकर गिरने से मौत हो गई है। ग्राम पंचायत चर्रा निवासी नरेंद्र कुमार पटेल पिता रोहित पटेल उम्र 35 वर्ष नगर पालिका कुरुद में कारगिल चौक के समीप शास्त्री नगर में एक मकान का ठेका लेकर निर्माण कार्य में लगा हुआ था।
शुक्रवार को दोपहर करीब 12.30 बजे वह कॉलम गढ्ढे में भरे पानी को खाली करवाने में लगा थाए तभी उसका पैर फिसल गया और वह सिर के बल कॉलम गढ्ढे में गिर गया।
सिर पर चोट लगने की वजह से नरेंद्र का मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
