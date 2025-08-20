CG News: बरसते पानी में छतरी लेकर मितानिनों ने निकाली रैली, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

CG News: मितानिनों की हड़ताल से स्वास्थ्य कार्यक्रम को तगड़ा झटका लगा है। मलेरिया जांच, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत मंगलवार को प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ ने ठेका प्रथा बंद करने, मितानिनों को एनएचएम में संविलियन करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर झमाझम बारिश के बीच रेनकोट और छाता लेकर मितानिनों ने जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली।
कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रैली को पुलिस ने बेरिकेट्स के बाहर ही रोक दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। संघ की संरक्षक पुष्पलता साहू, सचिव सेविका पटेल, जिला उपाध्यक्ष कलिन्द्री साहू, अरूणा साहू ने बताया कि वर्ष-2023 में चुनावी घोषणा पत्र में मितानिनों को एनएचएम में संविलियन और वेतन, क्षतिपूर्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि का वादा किया गया था।
आज पर्यंत इन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। धमतरी जिले में 1600 मितानिनें कार्यरत है। मितानिनं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम मितानिनेें बखूबी कर रही है।