CG News: बरसते पानी में छतरी लेकर मितानिनों ने निकाली रैली, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रैली को पुलिस ने बेरिकेट्स के बाहर ही रोक दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। संघ की संरक्षक पुष्पलता साहू, सचिव सेविका पटेल, जिला उपाध्यक्ष कलिन्द्री साहू, अरूणा साहू ने बताया कि वर्ष-2023 में चुनावी घोषणा पत्र में मितानिनों को एनएचएम में संविलियन और वेतन, क्षतिपूर्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि का वादा किया गया था।