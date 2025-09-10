कलयुगी मां की काली करतूत… नाले किनारे प्लास्टिक की थैली में मिली नवजात बच्ची, मचा हड़कंप

डॉक्टरों के मुताबिक, नवजात की उम्र करीब 10 से 12 दिन है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बच्ची का इलाज पहले भी किया जा चुका है, यानी संभव है कि जन्म के बाद से ही वह बीमार रही हो। फिलहाल बच्ची का वजन बहुत कम है और डॉक्टरों ने उसकी हालत को चिंताजनक बताया है। बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में विशेष निगरानी में रखा गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है।