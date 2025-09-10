Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

कलयुगी मां की काली करतूत… नाले किनारे प्लास्टिक की थैली में मिली नवजात बच्ची, मचा हड़कंप

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। बेरहम मां ने अपने ही खून के रिश्ते को ठुकरा दिया।

धमतरी

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

नवजात शिशु (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नवजात शिशु (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना करेलीबड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भेंडरा की है, जहां एक बेरहम मां ने अपने ही खून के रिश्ते को ठुकरा दिया। नाले किनारे लाल रंग की प्लास्टिक की थैली में एक मासूम नवजात बच्ची को फेंक दिया गया।

ग्रामीणों ने देखी दिल दहला देने वाली तस्वीर

ग्राम भेंडरा के लोगों ने सुबह-सुबह जब नाले किनारे लाल प्लास्टिक की थैली देखी, तो शुरुआत में उन्हें कोई अनहोनी का अंदेशा नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने थैली से मासूम की हलचल और रोने की आवाज सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

ये भी पढ़ें

Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत
कोरबा
गोली मारकर दो की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को उप-स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां मौजूद मितानिनों ने बच्ची को तुरंत दूध पिलाकर उसकी भूख शांत की। प्राथमिक देखभाल के बाद नवजात को जिला अस्पताल धमतरी रेफर किया गया।

10 से 12 दिन की बच्ची, पहले भी हुआ इलाज

डॉक्टरों के मुताबिक, नवजात की उम्र करीब 10 से 12 दिन है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बच्ची का इलाज पहले भी किया जा चुका है, यानी संभव है कि जन्म के बाद से ही वह बीमार रही हो। फिलहाल बच्ची का वजन बहुत कम है और डॉक्टरों ने उसकी हालत को चिंताजनक बताया है। बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में विशेष निगरानी में रखा गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है।

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल पुलिस बच्ची के परिजनों और उसकी मां की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि नवजात को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की वजहें अभी स्पष्ट नहीं हैं। यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर बच्ची किसकी है और उसे इस हालत में क्यों छोड़ा गया।

ये भी पढ़ें

GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश, अब आम जनता और उद्योग को मिलेगा ये लाभ… जानें
बीजापुर
GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 02:43 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / कलयुगी मां की काली करतूत… नाले किनारे प्लास्टिक की थैली में मिली नवजात बच्ची, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.