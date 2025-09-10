GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश, अब आम जनता और उद्योग को मिलेगा ये लाभ… जानें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में एक राष्ट्र-एक टैक्स की भावना के साथ जीएसटी लागू किया था और अब इसे सरल बनाकर क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 सेस लागू थे, अब केवल दो स्लैब रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को उत्कृष्ट आर्थिक प्रबंधन के लिए 6200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस अवसर पर घासीराम नाग, श्रीनिवास मुदलियार, सतेंद्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे।