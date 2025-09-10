GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश, अब आम जनता और उद्योग को मिलेगा ये लाभ… जानें

GST: भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब घटाकर आम लोगों को राहत दी गई है।
मंगलवार को भाजपा अटल सदन कार्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेसवार्ता में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि नए प्रावधान न केवल जनता की बचत बढ़ाएंगे बल्कि व्यापार और उद्योग को नई गति देंगे। टेकाम ने बताया कि नवरात्रि पर्व से लागू होने वाले ये सुधार जनता के जीवन को खुशहाल बनाएंगे और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में एक राष्ट्र-एक टैक्स की भावना के साथ जीएसटी लागू किया था और अब इसे सरल बनाकर क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 सेस लागू थे, अब केवल दो स्लैब रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को उत्कृष्ट आर्थिक प्रबंधन के लिए 6200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस अवसर पर घासीराम नाग, श्रीनिवास मुदलियार, सतेंद्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे।