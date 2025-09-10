GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश, अब आम जनता और उद्योग को मिलेगा ये लाभ… जानें

Patrika LogoSwitch to English

GST: भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब घटाकर आम लोगों को राहत दी गई है।

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

GST दरों में कमी से मजबूत होगा देश ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

GST: भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब घटाकर आम लोगों को राहत दी गई है।

मंगलवार को भाजपा अटल सदन कार्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेसवार्ता में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि नए प्रावधान न केवल जनता की बचत बढ़ाएंगे बल्कि व्यापार और उद्योग को नई गति देंगे। टेकाम ने बताया कि नवरात्रि पर्व से लागू होने वाले ये सुधार जनता के जीवन को खुशहाल बनाएंगे और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में एक राष्ट्र-एक टैक्स की भावना के साथ जीएसटी लागू किया था और अब इसे सरल बनाकर क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 सेस लागू थे, अब केवल दो स्लैब रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को उत्कृष्ट आर्थिक प्रबंधन के लिए 6200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस अवसर पर घासीराम नाग, श्रीनिवास मुदलियार, सतेंद्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे।

आम जनता और उद्योग को लाभ

  • कई आवश्यक वस्तुओं पर कर शून्य किया गया।
  • अन्य उत्पादों पर कर 10त्न तक घटाया गया।
  • एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) को विशेष लाभ मिलेगा।
  • स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर 40त्न कर, बीड़ी पर 18त्न स्लैब।
  • तेंदूपत्ता संग्राहक और जनजातीय क्षेत्र इससे सीधे लाभान्वित होंगे।

