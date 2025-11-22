CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण

नया पवार हाउस बनने से लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत (Photo Patrika)
CG News: लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए शहर से 5 किमी दूर स्थित ग्राम अर्जुनी में 24.05 करोड़ की लागत से 132 केवी क्षमता वाले नए पावर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सिविल वर्क का काम करीब 30 से 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि इस पावर स्टेशन के शुरू होने से आगामी 30 वर्षों तक धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। वर्तमान में धमतरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बालोद जिले के चिटौद पावर स्टेशन से बिजली सप्लाई किया जा रहा है।
धमतरी संभाग सीएसईबी के ईई एके सोनी ने बताया कि धमतरी जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धमतरी और कुरुद संभाग में बांटा गया है। धमतरी संभाग में 1 लाख 29 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 21 हजार मोटर पंप कनेक्शनधारी हैं। वर्तमान में कुरुद और नगरी में 132 केवी क्षमता वाला पावर स्टेशन संचालित हैं, लेकिन धमतरी संभाग में उच्च क्षमता का पावर स्टेशन नहीं है। इस पावर स्टेशन के निर्माण के बाद 3 पावर स्टेशन हो जाएंगे। इससे जिला बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने बताया कि चिटौद पावर स्टेशन से धमतरी, छाती और केरेगांव सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति की जा रही है।
ईई सोनी ने बताया कि वर्तमान में धमतरी क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाके में लो-वोल्टेज की समस्या है। अर्जुनी में 132 केवी का नया पावर स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे ग्रामीणों को लो-वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। सिविल वर्क पूरा होने के बाद हाईटेशन तार बिछाने समेत अन्य कार्य को पूरा किया जाएगा। अप्रैल-2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
