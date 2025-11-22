CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण

धमतरी संभाग सीएसईबी के ईई एके सोनी ने बताया कि धमतरी जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धमतरी और कुरुद संभाग में बांटा गया है। धमतरी संभाग में 1 लाख 29 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 21 हजार मोटर पंप कनेक्शनधारी हैं। वर्तमान में कुरुद और नगरी में 132 केवी क्षमता वाला पावर स्टेशन संचालित हैं, लेकिन धमतरी संभाग में उच्च क्षमता का पावर स्टेशन नहीं है। इस पावर स्टेशन के निर्माण के बाद 3 पावर स्टेशन हो जाएंगे। इससे जिला बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने बताया कि चिटौद पावर स्टेशन से धमतरी, छाती और केरेगांव सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति की जा रही है।