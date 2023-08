गंगरेल पर्यटन क्षेत्र में बीयर बार के विरोध में लोगों ने किया चक्काजाम, लाइसेंस रद्द करने की मांग

Protest against the opening of beer bar in Gangrel area: पर्यटन क्षेत्र गंगरेल में बीयर बार खोलने के विरोध में भाजपा मंडल समेत जागरूक युवा और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मरादेव में चक्काजाम किया।

लाइसेंस रद्द करने की मांग

Protest against the opening of beer bar: धमतरी। पर्यटन क्षेत्र गंगरेल में बीयर बार खोलने के विरोध में भाजपा मंडल समेत जागरूक युवा और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मरादेव में चक्काजाम किया। करीब डेढ़ घंटे तक चक्काजाम कर प्रदर्शन करने के बाद बीयर बार (CG Hindi News) के लाइसेंस के रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।