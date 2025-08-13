Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

धमतरी में हादसा.. अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, दर्दनाक मौत

Dhamtari Road Accident: धमतरी में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तीन युवकों की हत्या के बाद आज हिट एंड रन का मामला सामने आया है। अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया…

धमतरी

Chandu Nirmalkar

Aug 13, 2025

dhamtari road accident
बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने रौंदा ( Photo - Patrika )

Dhamtari Road Accident: धमतरी में रायपुर के तीन युवकों की मौ​त की वारदात के बाद अब हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। ( Dhamtari News ) हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो हादसे की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद शव को बरामद किया गया।

Dhamtari Road Accident: संबलपुर बाईपास के पास हादसा

जानकारी के अनुसार हादसा संबलपुर बाईपास के पास हुआ है। बताया गया कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं जिसके चलते अज्ञात वाहन चालक ने महिला को रौंद कर फरार हो गया। वहीं कुछ घंटे महिला की लाश सड़क पर लावारिश हालत में पड़ी रही। वहीं लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय पुलिस केस दर्ज कर अज्ञात वाहन की पतासाजी कर रही है। वहीं बुजुर्ग महिला की पहचान नहीं हुई है।

धमतरी में थम नहीं रहा वारदात

शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात ढाबा में रायपुर के तीन युवकों को दौड़ा दौड़ कर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना से लोग सहम उठे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। वहीं आज हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में हादसा.. अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.