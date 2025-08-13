धमतरी में हादसा.. अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार हादसा संबलपुर बाईपास के पास हुआ है। बताया गया कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं जिसके चलते अज्ञात वाहन चालक ने महिला को रौंद कर फरार हो गया। वहीं कुछ घंटे महिला की लाश सड़क पर लावारिश हालत में पड़ी रही। वहीं लोगों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय पुलिस केस दर्ज कर अज्ञात वाहन की पतासाजी कर रही है। वहीं बुजुर्ग महिला की पहचान नहीं हुई है।