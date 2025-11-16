Shivraj Singh Visit CG: शिवराज सिंह चौहान आएंगे धमतरी, तैयारियों को लेकर वन प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

Shivraj Singh Visit CG: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 19 नवबर को प्रस्तावित धमतरी कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने शनिवार देर शाम राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप एवं राजस्व तथा जिला प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने स्थानीय डॉ शोभाराम देवांगन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाले मुय कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।