Shivraj Singh Visit CG: शिवराज सिंह चौहान आएंगे धमतरी, तैयारियों को लेकर वन प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

वन प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण (Photo Patrika)
Shivraj Singh Visit CG: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 19 नवबर को प्रस्तावित धमतरी कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने शनिवार देर शाम राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप एवं राजस्व तथा जिला प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने स्थानीय डॉ शोभाराम देवांगन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाले मुय कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।
उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, मंच निर्माण, स्टॉलों की व्यवस्था, पार्किंग स्थलों, आगमन मार्ग तथा आमंत्रित अतिथियों के लिए बैठने की व्यवस्था जांची। इसके बाद मंत्रीद्वय ने हेलीपेड आदि की जानकारी ली। इसके पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियाें की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अब तक की प्रगति एवं समस्त व्यवस्थाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान दोनों मंत्रियों ने कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मंच, प्रवेश मार्ग, सुरक्षा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था पर जोर देने कहा।
साथ ही यह भी कहा कि सभी व्यवस्थाओं में समयबद्धता, स्वच्छता तथा आगंतुकों की सुविधा सर्वोपरि रखी जाए। इस अवसर पर महापौर रामू रोहरा, पूर्व विधायक रंजना साहू, एसपी सूरज सिंह परिहार सहित जनप्रतिनिधि, जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग