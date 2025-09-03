मन्नत हुई पूरी.. मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव ने विंध्यवासिनी मंदिर में चढ़ाए 2016 नारियल, लिया आशीर्वाद

CG News: स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव मंगलवार को दोपहर 1 बजे नगर की आराध्य देवी विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे। यहां पहले से ही एक ऑटो में बोरियों में नारियल रखा था। ( CG News ) पुजारी व विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने मंत्री का चुनरी भेंटकर स्वागत किया। इसके बाद पुजारी ओमकुमार तिवारी ने पूजा कराया। मंत्री ने पंडित को 2016 नारियल माता को अर्पित करने सौंपा। इतनी संख्या में माता को नारियल भेंट करते देख लोगों के मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। मंत्री के आगमन को आस्था के साथ मन्नत से भी जोडक़र देखा जा रहा है।