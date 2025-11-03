CG News: धमतरी का यह मिली बांध टूटा, अरबों लीटर पानी बर्बाद, गांव में मची अफरा-तफरी

उल्लेखनीय है कि राजाडेरा बांध शुरू से विवादों में रहा। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। बांध का निर्माण कई हिस्सों में हुआ है। निर्माण के बाद ही बांध के एक हिस्से के चट्टान में दरारें आ गई थी। 10 से 12 वर्ष पूर्व इसकी मरम्मत भी कराई गई थी। कई भाग में निर्माण के चलते इसकी वास्तविक लागत भी सिंचाई विभाग के पास नहीं है। बांध का गेट तो सही सलामत है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व से बंड के पास छिद्र देखने की बात सामने आ रही है। बारिश के पानी से बांध लबालब भरा था। बांध की कुल जलभराव क्षमता 7.43 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है। बंड टूटने से आधे से ज्यादा स्टोरेज पानी व्यर्थ बह गया।