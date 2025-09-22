यहां मंडरा रही मौत! दंतैल हाथी ने 18 किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान, इन गावों के लिए हाईअलर्ट जारी

CG Elephant Attack: सिंगल दंतैल हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सब्जी बाडी को नुकसान पहुंचाने के बाद अब दंतैल हाथी गंगरेल क्षेत्र के ग्राम डांगीमाचा में विचरण कर रहा है। दंतैल हाथी ने डांगीमाचा के किसान राजेन्द्र कुमार ध्रुव के खेत को नुकसान पहुंचाया है। हाथी ने फसल को रौंदने के बाद कुछ क्षेत्र में लगी धान की फसल को चट किया। हाथी के आमद के बाद से किसान खेत नहीं जा पा रहे हैं। इससे किसानों को फसल उत्पादन प्रभावित होने का डर सता रहा है।