यहां मंडरा रही मौत! दंतैल हाथी ने 18 किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान, इन गावों के लिए हाईअलर्ट जारी

CG Elephant Attack: सिंगल दंतैल हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सब्जी बाडी को नुकसान पहुंचाने के बाद अब दंतैल हाथी गंगरेल क्षेत्र के ग्राम डांगीमाचा में विचरण कर रहा है। दंतैल हाथी ने डांगीमाचा के किसान राजेन्द्र कुमार ध्रुव के खेत को नुकसान पहुंचाया है। हाथी ने फसल को रौंदने के बाद कुछ क्षेत्र में लगी धान की फसल को चट किया। हाथी के आमद के बाद से किसान खेत नहीं जा पा रहे हैं। इससे किसानों को फसल उत्पादन प्रभावित होने का डर सता रहा है।
सिंगल दंतैल हाथी रूद्री परिसर के कक्ष क्रमांक-आरएफ-190, पीएफ 197 में विचरण कर रहा है। डांगीमाचा में एक दंपत्ति के सूने मकान को क्षति पहुंचाने के बाद से क्षेत्र के लोगाें में दहशत है।
दंतैल हाथी की गतिविधियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जा रही है। विभाग ने डांगीमाचा, खिरकीटोला, गंगरेल, मरादेव में हाईअलर्ट किया है। जबकि विश्रामपुर, तुमराबहार, खिरकीटोला, डांगीमाचा, कसावाही, बोरिदाुर्द, बेलतरा, सोरम, भटगांव, बेंद्रानवागांव, मरादेव, कोटाभर्री, बरारी, शकरवारा, भोयना, मुड़पार में अलर्ट घोषित कर गांव में कोटवार के माध्यम से मनादी कराई है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन्य प्राणी द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाए जाने पर मुआवजे का प्रावधान है। इसके तहत सप्ताहभर में दंतैल हाथी ने जितने किसानों के खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट मिलने पर वन विभाग द्वारा प्रकरण तैयार कर मुआवजा प्रदान करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वीकृति के बाद किसानों को नुकसान के आधार पर फसलक्षति मुआवजा दिया जाएगा।