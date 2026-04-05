Water Ambulance Service: 32 गांवों के लिए जीवनरेखा बनी वाटर एंबुलेंस, अब समय पर मिलेगी इलाज की सुविधा

जिला प्रशासन का उद्देश्य दूरस्थ और डुबान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस दिशा में वाटर एंबुलेंस सेवा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी।वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे डुबान क्षेत्र के लोगों के लिए यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। अब समय पर इलाज मिलने से न केवल जान बचाई जा सकेगी, बल्कि ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा।