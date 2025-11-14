CG News: प्रदेश में ठंड की दस्तक के साथ निमोनिया का कहर शुरू, तीन महीने में 32 बच्चे हुए पीड़ित

ठंड का सीजन बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सर्द मौसम में वायरल फीवर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में प्रतिमाह २१० से अधिक बच्चे निमोनिया, एनीमिया से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सभी बच्चों को विशेष निगरानी में रखकर इलाज किया जा रहा है। बच्चों का ट्रीटमेंट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अखिलेश देवांगन व रविकिरण शिंदे कर रहे हैं। डॉ अखिलेश देवांगन ने बताया कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है।