CG News: प्रदेश में ठंड की दस्तक के साथ निमोनिया का कहर शुरू, तीन महीने में 32 बच्चे हुए पीड़ित

32 बच्चे हुए निमोनिया पीड़ित (Photo Patrika)
CG News: ठंड का सीजन शुरू होने के साथ ही बच्चे निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। सितंबर से अब तक धमतरी जिला अस्पताल में निमोनिया से पीड़ित होकर 32बच्चे भर्ती हुए हैं। सभी का नियमित उपचार होने से वे सभी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं शून्य से ३ साल तक के बच्चों को विशेष आब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है।
ठंड का सीजन बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सर्द मौसम में वायरल फीवर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में प्रतिमाह २१० से अधिक बच्चे निमोनिया, एनीमिया से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सभी बच्चों को विशेष निगरानी में रखकर इलाज किया जा रहा है। बच्चों का ट्रीटमेंट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अखिलेश देवांगन व रविकिरण शिंदे कर रहे हैं। डॉ अखिलेश देवांगन ने बताया कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है।
सर्द मौसम में बच्चों की सेहत जल्दी खराब होती है इसलिए गर्म भोजन समेत खान-पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में अस्पताल में वायरल फीवर और एनीमिया से पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। हालांकि विशेष निगरानी में ट्रीटमेंट होने तथा दवाईयां चलने से बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ब्रोंकाइटिस निमोनिया में फेफड़े में कफ जम जाता है। फेफड़े में इंफेक्शन होने से बच्चों को श्वांस लेने में दिक्कत होती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए शून्य से ५ साल तक के बच्चाें को सर्दी, खांसी और बुखार होने पर तत्काल डाक्टर से इलाज कराने की सलाह दी जा रही है।
1 . बच्चों को ठंडा भोजन कराने से बचे।
2 . घर या बाहर जाते समय बच्चों के शरीर को गर्म कपड़े से ढंककर रखे।
3 . बच्चों को गर्म पानी का सेवन कराएं।
