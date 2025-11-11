Agniveer Bharti: अग्निवीर और प्रादेशिक सेना भर्ती की तैयारी में जुटे युवा, इस दिन होगी परीक्षा

इन दोनों भर्ती आयोजनों में जिले के युवाओं को रोजगार,अनुशासन और राष्ट्र सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन धमतरी सुबह इंडोर स्टेडियम धमतरी में शारीरिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है। इसमें प्रशिक्षित कोचों एवं खेल अधिकारियों की देखरेख में युवाओं को दौड़, लंबी कूद, पुशअप्स सहित सेना भर्ती से संबंधित शारीरिक दक्षता अभ्यास कराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह पहल युवाओं में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य जागरूकता और अनुशासन की भावना को बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।