सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर ADO ने की आत्महत्या, 1 साल पहले हुई थी नियुक्ति

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बदनावर में जनपद पंचायत के सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीओ) सुधीर सहारे का उनके सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव रात में फंदे पर लटका मिला, जिसकी जानकारी सुबह हुई। फिलहाल बदनावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।