भोपाल

एमपी में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई विभागों को मिलेंगे मुखिया, 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी!

MP News: दीपावली के बाद फिर प्रशासनिक सर्जरी होगी। इसमें 15 से 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व इंदौर जैसे बड़े शहरों को अतिरिक्त एडीएम मिलेंगे...।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 17, 2025

CM Mohan Yadav Major administrative surgery in MP

CM Mohan Yadav Major administrative surgery in MP (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: दीपावली के बाद फिर मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होगी। इसमें 15 से 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व इंदौर जैसे बड़े शहरों को अतिरिक्त एडीएम मिलेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी और माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी अधिकारियों की तैनाती होगी। वहीं जिन विभागों व जिलों से अतिरिक्त अधिकारियों की मांग रही है, उनमें से कई को पूरा किया जा सकता है।

इन विभागों में इसलिए तैनाती

  • उद्यानिकी विभाग का जिम्मा प्रीति मैथिल के पास बा, वह डायरेक्टर थीं। उन्हें केंद्र ने हाल में दाइबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ट्राइफेड) में 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर भेज विया है. उनके रिलीव होते ही यह विभाग खाली हो जाएगा।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग की कमिश्नर एवं 2019 वेव की आइएएस सुफिया फारूखी वली को 5 साल के लिए एफसीआइ में प्रत्तिनियुक्ति पर भेज दिया है। वह जल्द ही ज्वाइन भी करने वाली है। जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में कमिश्नर की पदस्थापना की जानी है।
  • माध्यमिक शिक्षा मंडल में लंबे समय से सचिव नहीं है। आइएएस आकाश त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभार पर काम चल रहा है। यहां भी सचिव नियुक्त किया जाना है।

भोपाल में एडीएम के 4 पद, काम तीन कर रहे

भोपाल, इंदौर जबलपुर व ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में सरकार ने दो से अधिक एडीएम के पद विए हैं। भोपाल के लिए इनकी संख्या यार है। इनमें से तीन पदों पर प्रकाश नायक, अंकूर मेश्राम और पीसी शाक्य काम कर रहे हैं। एक पद खाली है। इस तरह दूसरे महानगरों में भी एडीएम की कमी है, जो नियुक्त किए जाने हैं।

जनसंपर्क विभाग में सचिव डीपीआर भी

जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इस विभाग में लंबे समय से सचिव नहीं है तो आइएएस अंशुल गुप्ता को विदिशा कलेक्टर बनाए जाने के बाद से डीपीआर का पद भी खाली है। पूरी जिम्मेदारी जायुक्त दीपक कुमार सक्सेना संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनसंपर्क को जल्द ही सचिव और डीपीआर मिल सकता है।

रायसेन को जल्द मिलेगा सीईओ

रायसेन जिला पंचायत सीईओ रहीं आइएएस अंजू पवन भदौरिया को डिंडौरी का कलेक्टर बनाने के बाद यहां सीईओ का पद रिक्त है। प्रभार एडीएम मनोज उपाध्याय के पास है इसलिए अगली सूची में रायसेन को सीईओ दिया जाना तय है।

