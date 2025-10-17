एमपी में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई विभागों को मिलेंगे मुखिया, 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी!

MP News: दीपावली के बाद फिर मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होगी। इसमें 15 से 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व इंदौर जैसे बड़े शहरों को अतिरिक्त एडीएम मिलेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी और माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी अधिकारियों की तैनाती होगी। वहीं जिन विभागों व जिलों से अतिरिक्त अधिकारियों की मांग रही है, उनमें से कई को पूरा किया जा सकता है।