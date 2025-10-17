24 किन्नरों ने इसलिए पिया था जहर… प्रापर्टी-ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का चौंकाने वाला खुलासा

पीड़ित किन्नर गुट के गुरु की शिकायत पर पंढरीनाथ पुलिस ने देर रात एक और एफआइआर दूसरे गुट की किन्नर सपना गुरु समेत तीन पर दर्ज की। गुरुवार सुबह सपना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुटों में दो तथाकथित पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं। जोन-4 एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल के अनुसार सोना मंगला गौरी नंदगिरी महामंडलेश्वर की शिकायत पर सपना हाजी (सपना गुरु), राजा हाशमी और तथाकथित पत्रकार अक्षय कुमायू सहित पंकज जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 119 (1) और 308 (4) में केस दर्ज किया है।