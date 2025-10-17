Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

24 किन्नरों ने इसलिए पिया था जहर… प्रापर्टी-ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का चौंकाने वाला खुलासा

Indore Transgender Dispute: इंदौर में किन्नरों के गुटों में विवाद और झगड़े की खबरें तो सुनने में आती है, लेकिन दो समुदाय से जुड़े किन्नर गुटों में धरोहर राशि के बंटवारे को लेकर इतना बड़ा विवाद पहली बार हुआ। एक गुट के 24 किन्नरों ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर जहरीला पदार्थ पी लिया।

2 min read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 17, 2025

Indore Transgender Dispute

Indore Transgender Dispute (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indore Transgender Dispute:इंदौर में किन्नरों के गुटों में विवाद और झगड़े की खबरें तो सुनने में आती है, लेकिन दो समुदाय से जुड़े किन्नर गुटों में धरोहर राशि के बंटवारे को लेकर इतना बड़ा विवाद पहली बार हुआ। एक गुट के 24 किन्नरों ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर जहरीला पदार्थ पी लिया। इंदौर में बुधवार रात हुई इस घटना के बाद सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग और अस्पताल में हंगामा चला।

दूसरे गुट की किन्नर सपना गुरु गिरफ्तार

पीड़ित किन्नर गुट के गुरु की शिकायत पर पंढरीनाथ पुलिस ने देर रात एक और एफआइआर दूसरे गुट की किन्नर सपना गुरु समेत तीन पर दर्ज की। गुरुवार सुबह सपना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुटों में दो तथाकथित पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं। जोन-4 एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल के अनुसार सोना मंगला गौरी नंदगिरी महामंडलेश्वर की शिकायत पर सपना हाजी (सपना गुरु), राजा हाशमी और तथाकथित पत्रकार अक्षय कुमायू सहित पंकज जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 119 (1) और 308 (4) में केस दर्ज किया है।

सपना, राजा ने हमको थप्पड़ मारा

किन्नरों का सम्मेलन हुआ। आरोप है कि धरोहर में फरियादी सोना मंगला ने बताया, उनके चेलों ने सपना, राजा, अक्षय, पंकज के कारण परेशान होकर फिनाइल पीने का कदम उठाया। कुछ समय पहले से कुछ रकम मांगी तो सपना, राजा ने उल्टा हमको थप्पड़ मारा। कहने लगी, तुम रकम दो। मारने की धमकी दी। प्रताड़ित करने लगीं। इस डर से साथी किन्नरों ने आत्मघाती कदम उठाया।

धर्मांतरण और इंजेक्शन लगाने का आरोप

विवाद में गुरुवार को कुछ वकीलों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक गुट द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। इस गुट पर खतरनाक बीमारी के इंजेक्शन लगाने का भी आरोप है।

कथित पत्रकारों पर हुआ शोषण का केस

करवाई कि 30 मई 2025 को डेरे के मंगलवार रात थाने पर पीड़िता किन्नर ने शिकायत दर्ज गुरुओं के खिलाफ थाने पर केस दर्ज हुआ था। इसके चलते आरोपी कथित पत्रकार पंकज जैन व अक्षय हमारे पास आने लगे। 12 जून को पंकज ने कहा, अगर तुमने मेरे साथ गलत काम नहीं किया तो तुम्हारे गुरुओं के नाम को बदनाम कर दूंगा। उनका एनकाउंटर हो जाएगा। पंकज ने शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनाया। मारपीट की। मारने की धमकी दी।

जलाने का प्रयास

एमवाय में किन्नरों को लाया गया तो साथी जमा हो गए। हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ किन्नरों ने पेट्रोल डाल खुद को जलाने का प्रयास भी किया। इधर, जहरीला पदार्थ पीने वाले किन्नरों का इलाज जारी है। मेडिसिन विभाग के डॉ. अशोक ठाकुर के मुताबिक सभी की हालत ठीक है।

