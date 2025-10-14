एमपी में तोड़ा जाएगा ‘ब्रिज’, बंद रहेंगी कई रोड और फ्लाइ ओवर

हालांकि मार्ग बंद होने से सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था की रहेगी, जिसमें वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पिछले करीब एक महीने से मशक्कत चल रही थी। इसे लेकर डायवर्ट रूट और इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रीप, संकेतक और लाइट आदि लगाने का काम किया गया है और अब रेलवे इस स्थिति पर पहुंच गया है कि यहां पुराने लाईओवर के डिस्मेंटल का काम शुरू किया जा सके, जो बुधवार से शुरू होगा।