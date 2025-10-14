Patrika LogoSwitch to English

धार

एमपी में तोड़ा जाएगा ‘ब्रिज’, बंद रहेंगी कई रोड और फ्लाइ ओवर

MP News: रेलवे के चीफ इंजीनियर रानू जैन ने बताया कि शासन से उन्हें इसकी मंजूरी मिल गई है।

2 min read

धार

image

Astha Awasthi

Oct 14, 2025

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: एमपी में रतलाम रोड पर रेलवे पटरी क्रॉसिंग के लिए पुराने फ्लाईओवर के डिस्मेंटल के साथ ही ब्रिज की हाइट बढ़ाने के लिए निर्माण किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां फोरलेन से शहर की तरफ बने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत बुधवार से होगी। इसी दिन से रतलाम रोड व फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा।

हालांकि मार्ग बंद होने से सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था की रहेगी, जिसमें वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए पिछले करीब एक महीने से मशक्कत चल रही थी। इसे लेकर डायवर्ट रूट और इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रीप, संकेतक और लाइट आदि लगाने का काम किया गया है और अब रेलवे इस स्थिति पर पहुंच गया है कि यहां पुराने लाईओवर के डिस्मेंटल का काम शुरू किया जा सके, जो बुधवार से शुरू होगा।

मिल गई मंजूरी

रेलवे के चीफ इंजीनियर रानू जैन ने बताया कि शासन से उन्हें इसकी मंजूरी मिल गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए स्थानीय पुलिस और आरटीओ विभाग द्वारा जो निर्देश और बिंदु बताए थे, उन पर कार्य पूरा कर लिया है। फोरलेन पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिज के दोनों छोर पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। वहीं सर्विस रोड की साइड पट्टी भरकर चौड़ा किया गया है।

जिला प्रशासन से मिली स्वीकृति

जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद पुल को तोडऩे की स्थिति में आ गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो बिंदु व पाइंट बताए गए थे, उन पर काम किया गया है। बुधवार से हम रतलाम रोड को बंद करने जा रहे हैं। -रानू जैन, चीफ इंजीनियर रेलवे विभाग

सुनारखेड़ी रोड से छोटे वाहनों की आवाजाही

वैकल्पिक मार्ग के रूप में सुनारखेड़ी रोड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा। यह देखते हुए यहां से सिर्फ छोटे, हल्के वाहन और यात्री बसों की आवाजाही होगी। जबकि भारी वाहनों के लिए जेतपुरा के पास नए बाइपास का इस्तेमाल किया जाएगा। वाहनों के लिए कुछ जगह पर बीच में अस्थाई डिवाइडर भी लगाए गए हैं।

165 मीटर में दोबारा निर्माण, अप्रेल तक पूरा करने का दावा

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत शहरी क्षेत्र में ट्रेन संचालन के लिए गुजरी-नागदा रोड पर क्रॉसिंग दी जाना है। इसी के चलते रतलाम रोड पर बने पुराने लाईओवर ब्रिज के आधे हिस्से तो तोड़ा जाएगा। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो ट्रेन निकलने के साथ ही पुराने रोड के लेवल मिलाने के लिए 165 मीटर तक नए सिरे से निर्माण कर ब्रिज की हाइट बढ़ाई जाएगी।

इसके लिए कंट्रेक्ट हुआ है, उसमें ठेकेदार को दिसंबर तक काम पूरा करना शामिल है, लेकिन बारिश के कारण प्रक्रिया लेट होने पर अब इसे छह महीने में पूरा किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मार्च या अप्रेल में लाईओवर का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

