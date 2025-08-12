मासूम को पुल पर छोड़ नदी में कूदे दंपत्ती, रेस्क्यू में मिला महिला का शव

मंगलवार सुबह निसरपुर पुलिस और बड़वानी जिले की एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान टीम को एक महिला का शव मिला। निसरपुर चौकी प्रभारी रवि वास्के ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुल से कूदने वाले दंपति की शिनाख्त नही हो पाई है। वहीं नदी से जिस महिला का शव मिला है उसके बारे में भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि जिस दंपति ने पुल से छलांग लगाई ये शव उन्हीं का है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।