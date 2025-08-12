मासूम को पुल पर छोड़ नदी में कूदे दंपत्ती, रेस्क्यू में मिला महिला का शव

MP News:मध्यप्रदेश के धार जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोमवार को 2 माह के मासूम को पुल पर छोड़ दंपति ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। पुल के आस-पास से गुजरने वालों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। लोगों ने तत्काल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मंगलवार सुबह से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में दंपत्ती के लिए तलाशी अभियान चला रही है। टीम को एक महिला का शव मिला।
बता दें कि, ये पूरा मामला धार जिले के निसरपुर जनपद अंतर्गत ग्राम नर्मदानगर के समीप कसरावद पुल का बताया जा रहा है। सोमवार की रात करीब 8 बजे दंपति ने नवजात को पुल पर रख नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। मामले की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम और जैन समाजसेवी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मासूम को बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है।
मंगलवार सुबह निसरपुर पुलिस और बड़वानी जिले की एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान टीम को एक महिला का शव मिला। निसरपुर चौकी प्रभारी रवि वास्के ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुल से कूदने वाले दंपति की शिनाख्त नही हो पाई है। वहीं नदी से जिस महिला का शव मिला है उसके बारे में भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि जिस दंपति ने पुल से छलांग लगाई ये शव उन्हीं का है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।