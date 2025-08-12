12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

महाकाल मंदिर के कर्मचारी ने लगाई फांसी, मौत

Mahakal Temple Ujjain: उज्जैन शहर के नीलगंगा की सांईधाम कॉलोनी में रहने वाले 36 साल के गौरव शर्मा पिता अशोक शर्मा ने कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 12, 2025

Mahakal Temple Ujjain
Mahakal Temple Ujjain

Mahakal Temple Ujjain: उज्जैन शहर के नीलगंगा की सांईधाम कॉलोनी में रहने वाले 36 साल के गौरव शर्मा पिता अशोक शर्मा ने कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। पड़ोस में रहने वाले पिता अशोक जब सुबह घर पहुंचे तो वह फंदे पर लटका मिला। फंदे से उतारकर परिवार वाले उसे चरक लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गौरव के पिता अशोक शर्मा और परिवार वालों के अनुसार गौरव मंदिर में भस्मारती सह प्रभारी था।

सुबह 5 बजे अकेला निकला था घर से

नीलगंगा पुलिस ने बताया कि गौरव शर्मा (36) पिता अशोक शर्मा निवासी सांईधाम कॉलोनी सोमवार सुबह 5 बजे घर पर अकेला था। उसकी पत्नी अर्चना बच्चों को लेकर इंदौर स्थित मायके गई हुई थी। भाई अभिषेक शर्मा के अनुसार मंदिर कर्मचारी होने के साथ ही वह ट्रेवल्स एजेंसी का भी काम करता है। सुबह 4 बजे उसने अपनी गाड़ी औंकारेश्वर भेजकर साथी शुभम और राहुल के साथ चाय पी और घर लौट आया था, परंतु सुबह 10 बजे पिता घर पहुंचे तो वह फंदे पर लटका मिला। फंदे से उतारकर चरक लेकर पहुंचे तब तक मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने बताया कि उसकी पत्नी राखी मनाने बच्चों के साथ इंदौर स्थित मायके गई थी।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 27 मिनट में करोड़ों की डकैती, 14 किलो सोना, कैश लूट ले गए हेलमेटधारी बदमाश, पूरे शहर में नाकाबंदी
जबलपुर
Jabalpur Bank Robbery जबलपुर बैंक डकैती

मंदिर से हटाने के बाद से तनाव में था गौरव

एक माह पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर मंदिर में पहुंचे तो धक्का-मुक्की हो गई थी। तभी गौरव शर्मा सहित तीन लोगों को हटा दिया गया था। 15 दिन पूर्व उसे बहाल तो कर दिया पर इस बार उसकी ड्यूटी मंदिर(Mahakal Temple Ujjain) की बजाय अन्न क्षेत्र में लगा दी। परिवार वालों का कहना था कि वह प्रोटोकॉल से हटाकर अन्न क्षेत्र भेजने से दुखी था। हालांकि पुलिस परिवार के इन बयानों सहित अन्य एंगल पर जांच कर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

पूरा परिवार मंदिर में कर्मचारी

नीलगंगा पुलिस के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उसके पास सुसाइड नोट भी नहीं मिला। परिवार वालों के आरोप है कि मंदिर समिति ने उसे भस्मारती प्रोटोकॉल से हटा अन्न क्षेत्र कर दिया था इस वजह से तनाव में था। उसकी पत्नी के बयान भी होना बाकी है। गौरव का पूरा परिवार महाकाल मंदिर(Mahakal Temple Ujjain) में कर्मचारी है, जिसमें मां यशोदा शर्मा मंदिर कर्मचारी, भाई अभिषेक चिंतामण में मंदिर प्रबंधक, दूसरा भाई चंद्रप्रकाश उर्फ चंदन हरसिद्धि धर्मशाला में प्रबंधक हैं और तीनों भाइयों की पत्नियां भी मंदिर में ही कर्मचारी है। इन सभी के बयान के साथ मंदिर के सहकर्मचारियों के बयान होना बाकी है पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा।

पिता के साथ स्टॉप घोटाले में भी रहा था आरोपी

ट्रेजरी में 15 साल पहले हुए स्टॉप घोटाले के केस में भी गौरव शर्मा अपने पिता अशोक के साथ सह आरोपी रह चुका था। माधवनगर पुलिस के अनुसार 2010 में 3.51 करोड़ 61 हजार रुपए के स्टाप का घोटाला हुआ था। इस बहुचर्चित मामले में माधवनगर पुलिस ने कोषालय लिपिक रहे अशोक शर्मा, उसके पुत्र चंद्रप्रकाश, गौरव शर्मा सहित अशोक जोशी, शरद राव गिरकर, विजय राव, रवि गुप्ता, हुकुमचंद, पुरुषोत्तम तिवारी, दिनेश प्रजापत, राजेश बाठिया, मेघा बाठिया को भी आरोपी बनाया था। बाद में इस केस में अशोक शर्मा की पत्नी और गौरव की मां यशोदा शर्मा को भी आरोपी बनाया था।

ये भी पढ़ें

होटल में नाबालिगों ने बिना ID घंटे के हिसाब से लिया था रूम, पहुंच गई पुलिस और फिर…
सतना
sex racket in hotel

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल मंदिर के कर्मचारी ने लगाई फांसी, मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.