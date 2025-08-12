महाकाल मंदिर के कर्मचारी ने लगाई फांसी, मौत

नीलगंगा पुलिस के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उसके पास सुसाइड नोट भी नहीं मिला। परिवार वालों के आरोप है कि मंदिर समिति ने उसे भस्मारती प्रोटोकॉल से हटा अन्न क्षेत्र कर दिया था इस वजह से तनाव में था। उसकी पत्नी के बयान भी होना बाकी है। गौरव का पूरा परिवार महाकाल मंदिर(Mahakal Temple Ujjain) में कर्मचारी है, जिसमें मां यशोदा शर्मा मंदिर कर्मचारी, भाई अभिषेक चिंतामण में मंदिर प्रबंधक, दूसरा भाई चंद्रप्रकाश उर्फ चंदन हरसिद्धि धर्मशाला में प्रबंधक हैं और तीनों भाइयों की पत्नियां भी मंदिर में ही कर्मचारी है। इन सभी के बयान के साथ मंदिर के सहकर्मचारियों के बयान होना बाकी है पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा।