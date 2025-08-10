10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

होटल में नाबालिगों ने बिना ID घंटे के हिसाब से लिया था रूम, पहुंच गई पुलिस और फिर…

MP News: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम अचानक जिले के प्रिंस होटल पहुंची। जांच में जो सामने आया उसे देश पुलिस के होश उड़ गए। होटल में छह युवक और छह नाबालिग लड़कियां साथ में पकड़े गए।

सतना

Avantika Pandey

Aug 10, 2025

sex racket in hotel
Sex Racket (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:मध्यप्रदेश के मैहर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम अचानक जिले के प्रिंस होटल पहुंची। जांच में जो सामने आया उसे देश पुलिस के होश उड़ गए। होटल में छह युवक और छह नाबालिग लड़कियां साथ में पकड़े गए। पुलिस ने प्रिंस होटल में सेक्स रैकेट(Sex Racket) चलाने के मामले में होटल मालिक और दो कर्मचारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है।

होटल पर छापेमार कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को होटल पर मारे गए छापे के बाद होटल के मालिक आलोक त्रिपाठी और उसके दो कर्मचारियों संदीप पटेल व महेंद्र पटेल के खिलाफ यह मुकदमा बनाया गया है। एक कर्मचारी संदीप पटेल पिता श्रीचंद्र निवाली लुढौती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिक आलोक व दूसरा कर्मचारी महेंद्र फरार हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

EOW की बड़ी लापरवाही, ठगे गए लोग, 32 अरब ले भागी कंपनी
भोपाल
32 billion fraud

बिना आइडी के कमरे में थे नाबालिग

उल्लेखनीय है कि इस होटल से शुक्रवार को पुलिस छापे में छह युवक और छह नाबालिग लड़कियां साथ में पकड़े गए थे। इन्हें बिना आइडी के कमरे दे दिए गए थे। लड़कियों को उनके परिजन को बुलाकर घर भेज दिया गया था। पुलिस ने बताया कि इसमें लड़कों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं किया गया कि लड़कियों के परिजन ने केस दर्ज करवाने से इनकार किया। पांच लड़कों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर की गई।

होटल को सील कराने प्रशासन को लिखा पत्र

पुलिस ने होटल सील(Sex Racket) करने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। होटल प्रबंधन ने बिना आइडी के कमरे देने के साथ ही रजिस्टर में एंट्री तक नहीं की थी। एक अलग से कागज में फर्जी नाम लिखे गए थे, जिससे होटल में संदिग्ध गतिविधियां होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

ये क्या… सीएम मोहन के गृह नगर उज्जैन से 74 हजार युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता
भोपाल
CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 02:30 pm

Published on:

10 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / होटल में नाबालिगों ने बिना ID घंटे के हिसाब से लिया था रूम, पहुंच गई पुलिस और फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.