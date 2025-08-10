होटल में नाबालिगों ने बिना ID घंटे के हिसाब से लिया था रूम, पहुंच गई पुलिस और फिर…

MP News:मध्यप्रदेश के मैहर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम अचानक जिले के प्रिंस होटल पहुंची। जांच में जो सामने आया उसे देश पुलिस के होश उड़ गए। होटल में छह युवक और छह नाबालिग लड़कियां साथ में पकड़े गए। पुलिस ने प्रिंस होटल में सेक्स रैकेट(Sex Racket) चलाने के मामले में होटल मालिक और दो कर्मचारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है।