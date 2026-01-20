‘हिंदू-मुस्लिम’ के अपने-अपने दावे, भोजशाला आज भी जारी है पूजा-नमाज का सिलसिला

2003 में ताले खोले गए और 7 अप्रेल को एएसआइ ने आदेश जारी किया। इसके तहत मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति दी गई। आदेश में वसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यदि वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़े तो स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इसी अस्पष्टता के कारण जब-जब वसंत पंचमी शुक्रवार को आई, तब पूजा और नमाज को लेकर प्रशासन, हिंदू संगठनों और मुस्लिम समाज के बीच तनाव की स्थिति बनी।