25 km का रेलवे ट्रैक तैयार, अब फाइनल ट्रैक का काम शुरू, जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें

MP News:इंदौर-दाहोद रेल परियोजना(Indore-Dahod Rail Line) के तहत कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। इससे जल्द ही धार तक रेल का संचालन शुरू होने की संभावनाएं भी प्रबल हो गई है। इसी कड़ी में फाइनल ट्रैक का काम भी शुरू हो गया है। स्थाई पटरी बिछाने और ट्रैक पर तेजी से काम किया जा रहा है। विशेष ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी मदद से लोहे की पटरी व गिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य आसान हो गया। भविष्य के हिसाब से काम को अंजाम दिया जा रहा है।