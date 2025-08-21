NH-54 पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, करीब 4 हजार गाड़ियां फंसी

एक लेन खाली होने पर कई वाहनों ने निकलने की कोशिश की। जिसके बाद दूसरी लेन गाड़ियां फंस गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हाईवे पर तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे किया।



सड़क जाम होने से बस यात्री और कार चालक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई वाहन चालकों ने धार फाटे से बगड़ी होकर मानपुर और फिर इंदौर होकर जाना पड़ा। इस सड़क से जाने में करीब 35 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी।