पीएम के दौरे से पहले मोहन यादव और नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर फाड़े, मचा बवाल

MP news: इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश के धार जिले में मनाने जा रहे हैं। दरअसल वे 17 सितंबर को धार जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे। जिले के बदनावर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। इस बीच यहां तिलगारा से भैसोला चौपाटी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तैयारियों के रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने इन सभी पोस्टर्स और बैनर को फाड़ दिया।