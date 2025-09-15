Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धार

पीएम के दौरे से पहले मोहन यादव और नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर फाड़े, मचा बवाल

MP News: 17 सितंबर को धार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव, अपने जन्मदिवस पर एमपी को देंगे पीएम मित्र पार्क की सौगात, तैयारियों के बीच लगाए गए थे पीएम मोदी और सीएम के बैनर और पोस्टर, असामाजिक तत्वों ने फाड़े

धार

Sanjana Kumar

Sep 15, 2025

MP News
MP News: धार में पीएम मित्र पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम की चल रही तैयारियों के बीच आया पोस्टर विवाद..(फोटो: सोशल मीडिया)

MP news: इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश के धार जिले में मनाने जा रहे हैं। दरअसल वे 17 सितंबर को धार जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे। जिले के बदनावर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। इस बीच यहां तिलगारा से भैसोला चौपाटी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तैयारियों के रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने इन सभी पोस्टर्स और बैनर को फाड़ दिया।

80 बैनर-पोस्टर फाड़े

रास्ते के लगभग 80 बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। इस हरकत के पीछे असामाजिक तत्वों की आशंका है। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकी तलाश में अकेली पुलिस टीम नहीं बल्कि इंटलीजेंस की टीम भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किसने ये पोस्टर और बैनर फाड़े हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक ड्राइवर को झपकी लगते ही आ गई मौत
रतलाम
Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident

पुलिस को शक…!

बता दें कि रविवार को एक कार्यक्रम में धार जिला अध्यक्ष निलेश भारती के आदिवासियों को वनवासी शब्द से सम्बोधित करने को लेकर भी आदिवासी संघटन जयस ओर उससे जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी। जिसमें भारती को आदिवासी समाज से माफी मांगे का जिक्र किया गया है। पोस्टर फाड़ने की घटना को इसी घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

आज से इन 33 जिलों में 48 घंटे ‘तूफानी बारिश’, IMD की चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Heavy rain alert new system active

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / पीएम के दौरे से पहले मोहन यादव और नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर फाड़े, मचा बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.