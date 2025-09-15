पीएम के दौरे से पहले मोहन यादव और नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर फाड़े, मचा बवाल

MP news: इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश के धार जिले में मनाने जा रहे हैं। दरअसल वे 17 सितंबर को धार जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे। जिले के बदनावर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। इस बीच यहां तिलगारा से भैसोला चौपाटी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन रविवार देर रात असामाजिक तत्वों ने तैयारियों के रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने इन सभी पोस्टर्स और बैनर को फाड़ दिया।
रास्ते के लगभग 80 बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। इस हरकत के पीछे असामाजिक तत्वों की आशंका है। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकी तलाश में अकेली पुलिस टीम नहीं बल्कि इंटलीजेंस की टीम भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिर किसने ये पोस्टर और बैनर फाड़े हैं।
बता दें कि रविवार को एक कार्यक्रम में धार जिला अध्यक्ष निलेश भारती के आदिवासियों को वनवासी शब्द से सम्बोधित करने को लेकर भी आदिवासी संघटन जयस ओर उससे जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी। जिसमें भारती को आदिवासी समाज से माफी मांगे का जिक्र किया गया है। पोस्टर फाड़ने की घटना को इसी घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है।