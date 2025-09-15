एमपी में जाते-जाते डरा रहा मानसून, 33 जिलों में ‘तूफानी बारिश’, बिजली गिरने का अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। आज सोमवार 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा और भारतीय मौसम विभाग, भोपाल (IMD) ने 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह खबर प्रदेशवासियों के लिए हैरानी का कारण बनी हुई है क्योंकि कई हिस्सों में मानसून के विदा होने की चर्चाएं थीं, लेकिन अब मानसून एक बार फिर पूरे जोश के साथ एक्टिव हो गया है।