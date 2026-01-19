19 जनवरी 2026,

धार

बड़ी खबर: ‘भाजपा विधायक’ पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले से बड़ी घटना सामने आई है। जहां धामनोद विधायक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है।

धार

image

Himanshu Singh

Jan 19, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी विधानसभा से विधायक कालू सिंह ठाकुर का विवादों से नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों एक महिला और मुस्लिम युवक पर ब्लैकमेलिंग की शिकायत से जुड़ा मामला समाप्त नहीं हुआ था कि सोमवार की दोपहर विधायक पर हमला हो गया। हमले में कालू सिंह ठाकुर के सिर में गंभीर चोट आई है।

विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

विधायक ने बताया कि मैं और मेरा गनमैन ग्राम सिरसोदिया में फोरलेन के पास बने यात्री प्रतिक्षालय के पीछे वाले खेत पर खड़े थे। यहां काम चल रहा था। करीबन सुबह 11.45 बजे मेरे खेत पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष गिरवाल, गेंदाबाई पति संतोष गिरवाल ,रंजू पति शंकर गिरवाल निवासी ग्राम सिरसोदिया मेरे खेत पर आए और सभी ने मेरे से कहा की यह जमीन हमारी है। आप यहां क्यों आए।

आगे कालू सिंह ठाकुर ने बताया कि यह कहकर सभी गालियां देने लगे। प्रिंस उर्फ पिंटू ने एक पत्थर उठाकर मारा जो सिर में सामने तरफ लगा व खून निकलने लगा। विधायक ने आरोप लगाया कि गेंदाबाई व रंजू ने भी उनके साथ मारपीट की।
इसके विधायक को प्राथमिक उपचार के लिए आनन-फानन में धामनोद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

'विधायक रहते मेरे ऊपर चली गोली'

विधायक कालू सिंह ठाकुर ने बताया कि राजनीतिक भेदभव के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पिछली बार मैं जब एमएलए था, तभी गोली चली थी। 307 का प्रकरण होने पर उनको सजा हुई थीं। अब फिर से हमला हुआ है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं हुई है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

धमनोद टीआई प्रवीण ठाकरे ने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रकरण दर्ज किया है। दूसरे पक्ष से अभी कोई नहीं आया है। विवाद के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

