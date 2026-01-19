बड़ी खबर: ‘भाजपा विधायक’ पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

विधायक ने बताया कि मैं और मेरा गनमैन ग्राम सिरसोदिया में फोरलेन के पास बने यात्री प्रतिक्षालय के पीछे वाले खेत पर खड़े थे। यहां काम चल रहा था। करीबन सुबह 11.45 बजे मेरे खेत पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष गिरवाल, गेंदाबाई पति संतोष गिरवाल ,रंजू पति शंकर गिरवाल निवासी ग्राम सिरसोदिया मेरे खेत पर आए और सभी ने मेरे से कहा की यह जमीन हमारी है। आप यहां क्यों आए।