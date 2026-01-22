22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

‘भाजपा विधायक ने जमीन पर किया कब्जा’, आदिवासी परिवार ने किया पलटवार

BJP MLA Assault Case: धार के धरमपुरी से उठा मारपीट का मामला अब भू-कब्जे, आदिवासी उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों तक पहुंच गया है। विधायक कालू सिंह ठाकुर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिनसे सियासी हलकों में हलचल तेज है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Jan 22, 2026

mp news dharampuri bjp mla assault case tribal alleges land grab jitu patwari

dharampuri bjp mla assault case (फोटो-Patrika.com)

MP News:धार के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर (BJP MLA Kalu Singh Thakur) के साथ हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ग्राम सिरसोदिया के आदिवासी परिवार ने पलटवार करते हुए विधायक पर उनकी पारिवारिक जमीन पर अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए है। परिवार का कहना है कि करीब दो वर्ष पहले विधायक ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, जहां वे वर्षों से गाय-ढोर बांधते थे और कोठा बनाकर जीवनयापन कर रहे थे।

बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी (MPCC Jitu Patwari) इंदौर से सेंधवा प्रवास के दौरान धामनोद से गुजर रहे थे। इसी दौरान गुजरी में पीड़ित आदिवासी परिवार ने उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की और न्याय की मांग की। पटवारी ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद पटवारी ने कलेक्टर को वीडियो संदेश जारी कर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो यह आदिवासी परिवार के साथ बड़ा अन्याय होगा।

लगातार दूसरे विवाद में घिरे विधायक ठाकुर

इस घटनाक्रम के बाद विधायक लगातार दूसरे विवाद में उलझ गए है। इससे पहले भी एक महिला और एक मुस्लिम युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए मामला सामने आया था। मंगलवार को महिला ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे।

विधायक ने कहा- खेत पड़ौसी ने किया था हमला

घटनाक्रम के बाद विधायक ठाकुर का कहना था कि, मैं तथा मेरा गनमेन सिरसोदिया में फोरलेन के पास बने यात्री प्रतिक्षालय के पीछे वाले खेत पर खड़े थे। यहां काम चल रहा था। मेरे खेत पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष गिरवाल, गेंदाबाई पति संतोष गिरवाल, रांजू पति शंकर गिरवाल निवासी ग्राम सिरसोदिया मेरे खेत पर आए थे व बोले की यह जमीन हमारी है, आप यहां क्यों आए। यह कहकर सभी गालियां देने लगे, प्रिंस उर्फ पिंटू ने हमला कर दिया था। विधायक के बयान के आधार पर ही पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।

युवक को जेल भेजने का भी आरोप

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकरण में उनके एक युवक को विधायक के प्रभाव में जेल भिजवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 19 जनवरी को जमीन विवाद के चलते विधायक कालू सिंह ठाकुर पर पत्थर से हमला हुआ था। इस मामले में धामनोद पुलिस ने दो महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया था। धरमपुरी न्यायालय ने दोनों महिला आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि पुरुष आरोपी को जेल भेज दिया गया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: MP में बढ़ेगी नगर निकायों की संख्या, गांवों को शहर बनाने की भी तैयारी
धार
MP News Dhar Urban Bodies Expansion Gram Panchayat Nagar Panchayat BJP CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 06:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / ‘भाजपा विधायक ने जमीन पर किया कब्जा’, आदिवासी परिवार ने किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: MP में बढ़ेगी नगर निकायों की संख्या, गांवों को शहर बनाने की भी तैयारी

MP News Dhar Urban Bodies Expansion Gram Panchayat Nagar Panchayat BJP CM Mohan Yadav
धार

धार भोजशाला में पूजा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 22 जनवरी को होगी सुनवाई

Hearing on Dhar Bhojshala in the Supreme Court will be held on January 22
धार

‘हिंदू-मुस्लिम’ के अपने-अपने दावे, भोजशाला आज भी जारी है पूजा-नमाज का सिलसिला

Dhar Bhojshala Controversy
धार

हाईअलर्ट! बसंत पंचमी और जुमा एकसाथ…8 हजार जवान होंगे तैनात

dhar news
धार

एमपी में बनेगी ’75 फीट’ चौड़ी नई सड़क, 6 फीट चौड़ा होगा फुटपाथ

road will be constructed
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.