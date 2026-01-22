‘भाजपा विधायक ने जमीन पर किया कब्जा’, आदिवासी परिवार ने किया पलटवार

घटनाक्रम के बाद विधायक ठाकुर का कहना था कि, मैं तथा मेरा गनमेन सिरसोदिया में फोरलेन के पास बने यात्री प्रतिक्षालय के पीछे वाले खेत पर खड़े थे। यहां काम चल रहा था। मेरे खेत पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष गिरवाल, गेंदाबाई पति संतोष गिरवाल, रांजू पति शंकर गिरवाल निवासी ग्राम सिरसोदिया मेरे खेत पर आए थे व बोले की यह जमीन हमारी है, आप यहां क्यों आए। यह कहकर सभी गालियां देने लगे, प्रिंस उर्फ पिंटू ने हमला कर दिया था। विधायक के बयान के आधार पर ही पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।