‘भाजपा विधायक ने जमीन पर किया कब्जा’, आदिवासी परिवार ने किया पलटवार

dharampuri bjp mla assault case (फोटो-Patrika.com)
MP News:धार के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर (BJP MLA Kalu Singh Thakur) के साथ हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ग्राम सिरसोदिया के आदिवासी परिवार ने पलटवार करते हुए विधायक पर उनकी पारिवारिक जमीन पर अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए है। परिवार का कहना है कि करीब दो वर्ष पहले विधायक ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, जहां वे वर्षों से गाय-ढोर बांधते थे और कोठा बनाकर जीवनयापन कर रहे थे।
बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी (MPCC Jitu Patwari) इंदौर से सेंधवा प्रवास के दौरान धामनोद से गुजर रहे थे। इसी दौरान गुजरी में पीड़ित आदिवासी परिवार ने उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की और न्याय की मांग की। पटवारी ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद पटवारी ने कलेक्टर को वीडियो संदेश जारी कर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो यह आदिवासी परिवार के साथ बड़ा अन्याय होगा।
इस घटनाक्रम के बाद विधायक लगातार दूसरे विवाद में उलझ गए है। इससे पहले भी एक महिला और एक मुस्लिम युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए मामला सामने आया था। मंगलवार को महिला ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे।
घटनाक्रम के बाद विधायक ठाकुर का कहना था कि, मैं तथा मेरा गनमेन सिरसोदिया में फोरलेन के पास बने यात्री प्रतिक्षालय के पीछे वाले खेत पर खड़े थे। यहां काम चल रहा था। मेरे खेत पड़ोसी प्रिंस उर्फ पिंटू पिता संतोष गिरवाल, गेंदाबाई पति संतोष गिरवाल, रांजू पति शंकर गिरवाल निवासी ग्राम सिरसोदिया मेरे खेत पर आए थे व बोले की यह जमीन हमारी है, आप यहां क्यों आए। यह कहकर सभी गालियां देने लगे, प्रिंस उर्फ पिंटू ने हमला कर दिया था। विधायक के बयान के आधार पर ही पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।
पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकरण में उनके एक युवक को विधायक के प्रभाव में जेल भिजवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 19 जनवरी को जमीन विवाद के चलते विधायक कालू सिंह ठाकुर पर पत्थर से हमला हुआ था। इस मामले में धामनोद पुलिस ने दो महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया था। धरमपुरी न्यायालय ने दोनों महिला आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि पुरुष आरोपी को जेल भेज दिया गया है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग