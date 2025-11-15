Patrika LogoSwitch to English

धार

पिता गमी में गए थे, मां बाजार…रिश्तेदार के भरोसे छोड़ी डेढ़ साल की मासूम बाल्टी में डूबी, मौत 

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले का दर्दनाक हादसा, डेढ़ साल की मासूम को रिश्तेदार को भरोसे छोड़कर गए थे माता-पिता...

धार

Sanjana Kumar

Nov 15, 2025

MP news: डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद विलाप करती मां। (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: रिश्तेदार के घर गमी थी। पिता कार्यक्रम में चले गए। मां दरवाजे पर बैठे रिश्तेदारों के भरोसे डेढ़ साल की बच्ची को छोड़ बाजार चली गई। इसी बीच खेलते-खेलते बच्ची पानी भरी बाल्टी में गिरी और मौत हो गई। धार जिले के रिंगनोद में पोशीया गांव में हुई इस घटना के बाद मातम पसर गया।

दरवाजे पर बैठे रिश्तेदारों ने कुछ देर बाद आंगन में देखा तो बच्ची का सिर बाल्टी में डूबा था। उसे तुरंत बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मां लौटी तो कलेजे के टुकड़े को मृत देख वह रो पड़ी। उसकी जुबां से यही निकला कि मैं बाजार क्यों गई?

खबर से सीख

धारजिले में हुए इस दर्दनाक हादसे से एक सबक जरूर मिल गया। छोटे बच्चों को घर में अकेला न छोड़ें। खासकर, बाल्टी-बाथरूम, रस्सी, चाकू आदि से दूर रखें।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा दुनिया का Highest Tiger Statue, ‘मोगली लैंड’ की नई पहचान, अमेरिका को किया पीछे
mp news

15 Nov 2025 09:32 am

15 Nov 2025 09:03 am

धार

