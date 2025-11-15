पिता गमी में गए थे, मां बाजार…रिश्तेदार के भरोसे छोड़ी डेढ़ साल की मासूम बाल्टी में डूबी, मौत 

MP News: रिश्तेदार के घर गमी थी। पिता कार्यक्रम में चले गए। मां दरवाजे पर बैठे रिश्तेदारों के भरोसे डेढ़ साल की बच्ची को छोड़ बाजार चली गई। इसी बीच खेलते-खेलते बच्ची पानी भरी बाल्टी में गिरी और मौत हो गई। धार जिले के रिंगनोद में पोशीया गांव में हुई इस घटना के बाद मातम पसर गया।