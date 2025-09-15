एमपी में हलवाई बना राजस्थान का ‘हुजूरखान’, ऑर्डर लेने के लिए विजिटिंग कार्ड में कभी ‘बाबा रामदेव’… तो कभी ‘श्यामभाई’

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले के कुक्षी में एक हलवाई नाम और धर्म बदलकर कारोबार करते पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित अन्य दूसरी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मामले का खुलासा तब जाकर हुआ जब बजरंग कॉलोनी के रहवासी संदीप को नवरात्रि में माताजी का प्रसाद बनवाना था। जिसके लिए उसने 13 सितंबर को सुतार मोहल्ले में बाबा रामदेव कैटरर्स के संचालक श्यामभाई हलवाई से जाकर चर्चा की। संदीप के अनुसार, बातचीत के दौरान वह हिंदू धर्म का नहीं लग रहा था। शक होने पर उससे आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा तो कार्ड में उसका नाम श्यामलाल निवासी राजस्थान लिखा हुआ था। पर्स में मौजूद दूसरे आधार कार्ड में हजूर खां निवासी राजस्थान लिखा था। पूछने पर उसने बताया कि उसके दो नाम और दोनों नाम से हलवाई का काम करता है।
पुलिस को आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका असली नाम हुजूरखान है और वह राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हिन्दू नाम से हलवाई का व्यवसाय कर धोखाधड़ी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर 319 (2), 336(2),336(3), 299 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।