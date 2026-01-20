20 जनवरी 2026,

धार

20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, ‘नक्शा सुधार’ के लिए मांगी रकम

MP News: आरोप है कि पटवारी ने नक्शे में सुधार करने और फाइल को एसडीएम कार्यालय भिजवाने के लिए 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Jan 20, 2026

bribe

bribe (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में बदनावर तहसील अंतर्गत टप्पा कार्यालय कानवन में लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी सुनील बेनल को किसान से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने जमीन के नक्शे में त्रुटि सुधार और फाइल एसडीएम कार्यालय भिजवाने के एवज में कुल 50 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद इंदौर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।

50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी

लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक सचिन पटेरिया ने बताया कि ग्राम भीमपुरा निवासी किसान नारायण सिंह बापूसिंह परिहार की पुश्तैनी कृषि भूमि का मौका कब्जा-नक्शा प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इस संबंध में किसान ने करीब डेढ़ वर्ष पहले एसडीएम कार्यालय बदनावर में आवेदन दिया था, लेकिन लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

इस बीच किसान ने ग्राम वरनासा के पटवारी सुनील बेनल से संपर्क किया। आरोप है कि पटवारी ने नक्शे में सुधार करने और फाइल को एसडीएम कार्यालय भिजवाने के लिए 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। इससे परेशान होकर किसान ने इंदौर लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय से शिकायत की।

शाम तक चली कार्रवाई, प्रकरण दर्ज

लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई देर शाम करीब साढ़े पांच बजे तक चली। इस मामले में आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

20 हजार लेते ही दबोच लिया

शिकायत की जांच सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने ट्रैप दल का गठन किया। सोमवार को दोपहर करीब ढाई से तीन बजे के बीच पटवारी कक्ष में किसान से 20 हजार रुपए लेते समय लोकायुक्त टीम ने सुनील बेनल को रंगेहाथ पकड़ लिया।

Published on:

20 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, 'नक्शा सुधार' के लिए मांगी रकम

