20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, ‘नक्शा सुधार’ के लिए मांगी रकम

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में बदनावर तहसील अंतर्गत टप्पा कार्यालय कानवन में लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी सुनील बेनल को किसान से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने जमीन के नक्शे में त्रुटि सुधार और फाइल एसडीएम कार्यालय भिजवाने के एवज में कुल 50 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद इंदौर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।