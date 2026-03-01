MP में नई रेल लाइन का ट्रायल पूरा, इस महीने से चलेंगी ट्रेनें, जल्द खत्म होगा ‘डेड एंड’

MP Railway News:धार में बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब पहली बार रेल इंजन ने पीथमपुर से धार के बीच बने नए ट्रैक (Pithampur-Dhar track) पर दौड़ लगाई। 38 किमी की दूरी को इंजन ने महज 53 मिनट में तय कर लिया। जैसे ही सुबह 11: 05 बजे सिटी बजाते हुए इंजन धार रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्टेशन पर मौजूद नागरिकों ने इंजन और उसमें सवार रेलवे अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। कई लोग इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आए और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा की।