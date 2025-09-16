PM Modi in Dhar: 12 जिलों से भैंसोला आएंगे लोग, बंद रहेंगे कई रास्ते, एडवाइजरी जारी

झाबुआ से धार के बीच आने वाले वाहनों के लिए दाहोद, भावंरा, अंबुआ, आलीराजपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, धामनोद होते हुए इंदौर की ओर पहुंचेंगे। इसी प्रकार झाबुआ से रतलाम मार्ग के वाहनों को झाबुआ से मेघनगर, थांदला, बामनिया डायवर्ट किया जाएगा। पेटलावद से भैंसोला होकर बदनावर आने वाले वाहनों को मेघनगर, थांदला, बामनिया, रतलाम होकर बदनावर भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की ज्वलनशील अथवा मादक पदार्थ साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन सभी को करना होगा।