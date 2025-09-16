PM Modi in Dhar: 12 जिलों से भैंसोला आएंगे लोग, बंद रहेंगे कई रास्ते, एडवाइजरी जारी

PM Modi in Dhar:धार जिले के बदनावर क्षेत्र के भैंसोला में 17 सितंबर को पीएम की सभा और कार्यक्रम में आसपास के 12 जिलों से लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ रहने का अनुमान है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। यातायात के मद्देनजर पुलिस द्वारा ट्रैफिक(Traffic) प्लान बनाया गया है।
कार्यक्रम स्थल तक बदनावर-भैंसोला(Bhainsola) मार्ग पर सुबह 7 बजे से एकांकी कर दिया जाएगा, जिसके चलते केवल वहीं वाहन आएंगे, जो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पेटलावद से भैंसोला रोड को भी सुबह 8 बजे बाद बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद यहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त सुबह 4 बजे से झाबुआ से धार और झाबुआ से रतलाम मार्ग पर भारी वाहनों ही पूर्णत निषेध रहेगी।
झाबुआ से धार के बीच आने वाले वाहनों के लिए दाहोद, भावंरा, अंबुआ, आलीराजपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, धामनोद होते हुए इंदौर की ओर पहुंचेंगे। इसी प्रकार झाबुआ से रतलाम मार्ग के वाहनों को झाबुआ से मेघनगर, थांदला, बामनिया डायवर्ट किया जाएगा। पेटलावद से भैंसोला होकर बदनावर आने वाले वाहनों को मेघनगर, थांदला, बामनिया, रतलाम होकर बदनावर भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की ज्वलनशील अथवा मादक पदार्थ साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन सभी को करना होगा।
सुरक्षा में तैनात रहेंगे 2300 जवान, 70 पुलिस अधिकारी - एएसपी विजय डावर ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क के हर हिस्से में पुलिस की पूरी निगरानी की जा रही है। यहां 70 विशेष पुलिस अधिकारियों में 40 डीएसपी, 20 एएसपी स्तर और 2300 पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही सीसीटीवी व अन्य वीडियो कैमरों से भी नजर रखी जाएगी।
पीएम के आगमन और स्वागत के लिए भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मिनिस्टर इन वेटिंग नामांकित किया गया है। इसी तरह जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त किया गया है। प्रोटोकॉल के तहत दोनों मंत्री पीएम के स्वागत और विदाई कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।