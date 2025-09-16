एमपी में स्थापित होंगी 300 से अधिक फैक्ट्रियां, बूस्ट होगा टेक्सटाइल उद्योग

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि हर जिला, हर विकास खंड, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संकल्प लेकर प्रयास करें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, अनमोल 2.0 में प्रविष्टि, टीकाकरण स्तर की समीक्षा और छूटे हुए टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। किशोरियों में एनीमिया स्क्रीनिंग, उपचार और आहार संबंधी परामर्श पर विशेष बल दिया जाएगा।