एमपी में स्थापित होंगी 300 से अधिक फैक्ट्रियां, बूस्ट होगा टेक्सटाइल उद्योग

PM Modi in Dhar: धार जिले के बदनावर क्षेत्र के ग्राम भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क(PM Mitra Park) की आधारशिला रखेंगे। करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस पार्क में साढ़े तीन सौ से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। यहां कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार कर देश-विदेश में निर्यात होगा। इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
मालवा क्षेत्र के साथ-साथ यह पार्क पूरे प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा देगा। बदनावर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ा है। पेटलावद फोरलेन स्वीकृत हो चुका है। निकटवर्ती रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन तथा प्रस्तावित उज्जैन एयरपोर्ट से पार्क को रेल व हवाई सुविधा भी मिलेगी। भौगोलिक दृष्टि से भी यह पार्क बेहद अहम साबित होगा।
पीएम मित्रा पार्क के लिए अब तक 114 कंपनियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 90 से अधिक को 1298 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इससे 72 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस पार्क से तीन लाख लोग लाभान्वित होंगे। पार्क के लिए 23 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
3.रोजगार अवसर: धार, झाबुआ और आलीराजपुर के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा।
धार जिले के बदनावर में टेक्सटाइल उद्योग लगने से कॉटन व उससे जुड़े सेक्टर में बूम आएगा। निश्चित तौर पर उसका लाभ जिनर्स, व्यापारी, किसानों और मजदूरों को मिलेगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालत बने हैं, उससे कॉटन उद्योग मध्यप्रदेश की ओर शिफ्ट हो सकता है। यह प्रदेश के लिए सुनहरा अवसर है। पीएम पार्क में ड्राय पोर्ट और लेबोरेट्री की सुविधा होना चाहिए।- कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष मप्र एसो. ऑफ कॉटन एंड प्रो. खरगोन
भारत कपास उत्पादन में दुनिया में पांचवें और देश में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में सालाना लगभग 18 लाख गठान कपास की पैदावार होती है। अब तक यहां कोई बड़ा टेक्सटाइल हब नहीं था। बदनावर में इस पार्क के स्थापित होने से उद्योगपतियों और श्रमिकों को लाभ होगा। मालवा क्षेत्र में कपास उत्पादक किसानों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत प्रदेश में महिलाओं का संपूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इनमें नि:शुल्क जांच और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। अभियान के तहत अच्छा काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि हर जिला, हर विकास खंड, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संकल्प लेकर प्रयास करें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, अनमोल 2.0 में प्रविष्टि, टीकाकरण स्तर की समीक्षा और छूटे हुए टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। किशोरियों में एनीमिया स्क्रीनिंग, उपचार और आहार संबंधी परामर्श पर विशेष बल दिया जाएगा।