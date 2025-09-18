140 करोड़ देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, कहा- वही खरीदें जिसमें हिंदुस्तानी का पसीना हो…

PM Modi in Dhar:धार के भैंसोला में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भले ही धार में हो रहा है, लेकिन यह पूरे देश की महिलाओं के लिए है। इस दौरान मोदी ने आने वाले त्योहारों में स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरा 140 करोड़ देशवासियों से अनुरोध है कि स्वदेशी अपनाएं, जो भी खरीदें वह देश में ही बना होना चाहिए। जिसमें हिंदुस्तान का पसीना हो।