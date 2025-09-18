140 करोड़ देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, कहा- वही खरीदें जिसमें हिंदुस्तानी का पसीना हो…

PM Modi in Dhar:धार के भैंसोला में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भले ही धार में हो रहा है, लेकिन यह पूरे देश की महिलाओं के लिए है। इस दौरान मोदी ने आने वाले त्योहारों में स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरा 140 करोड़ देशवासियों से अनुरोध है कि स्वदेशी अपनाएं, जो भी खरीदें वह देश में ही बना होना चाहिए। जिसमें हिंदुस्तान का पसीना हो।
स्वदेशी को लेकर पीएम मोदी की यह टिप्पणी भारत और अमरीकी अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में ट्रेड डील पर चर्चा और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शुभकामना संदेश के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा, हमारे व्यापारी जो कुछ भी बेचते है, अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम देश में बने उत्पादों को गर्व से खरीदेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने आतंकी अड्डों को उजाड़ दिया। हमारे जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। घर में घुसकर मारता है।
देश बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहा था, लेकिन उन्होंने मंच से अपने जन्मदिन को लेकर एक शब्द नहीं कहा। खुले वाहन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सवित्री ठाकुर के साथ सवार होकर जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच से गुजरे तो उनके नारे लगाए और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं।
आज हमारे बीच ग्लोबल लीडर आए हैं। प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन आदिवासी अंचल में मना रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका वंदन है. अभिनंदन है। प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है।- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
8 दरें कम हो रही है. तब 22 सितंबर से जीएसटी की स्वदेशी चीजें खरीदकर इसका फायदा उठाना है। हर दुकान पर बोर्ड हो- गर्व से कहो ये स्वदेशी है।- पीएम मोदी
पीएम मोदी के जन्मदिन पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से देश और दुनिया में एक ही दिन में तीन लाख यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए देशभर में 7000 कैंप लगाए गए। 70 अन्य देशों में भी रक्तदान किया गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अहमदाबाद के मंत्री विकास पितलिया ने दुनियाभर में तीन लाख यूनिट रक्तदान का दावा किया है। रक्तदान के अंतिम आंकडे नहीं मिले हैं।
6 दिसंबर, 2013 को 1 एचडीएफसी बैंक की ओर से लगाए शिविर में 61 हजार 902 लोगों ने रक्तदान कर विश्व रेकॉर्ड बनाया।
6 सितंबर 2014 को तेरापंथ 39 युवक परिषद की ओर से 300 शहरों में 87 हजार से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया।
पीएम ने कहा- हमारे आदिवासी इलाकों में सिकलसेल एनीमिया एक बड़ा संकट है। हमारी सरकार आदिवासी भाई-बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इसकी शुरुआत हमने 2023 में शहडोल से की थी. जब पहला कार्ड दिया था। आज एक करोड़वां कार्ड भी मध्यप्रदेश में दिया है। अब तक देश में पांच करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।
पीएम मोदी ने कहा- धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना करके हम आहिल्या बाई होल्कर का काम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर कपड़ों से संबंधित सारे काम होंगे। हम फाइव एफ पर काम कर रहे हैं। फार्म, फाइबर, फैक्टरी, फैशन और फॉरेन की चेन बन रही है।