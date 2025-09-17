धार में पीएम मोदी, सीएम मोहन बोले- मोदी है तो मुमकिन है… सच करके दिखाया

मंच से सीएम मोहन यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से विश्व को नए भारत के रूप में परिचय कराया है। आज दुनिया आश्चर्य में डूबी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू-कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल और आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है।