Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धार

धार में पीएम मोदी, सीएम मोहन बोले- मोदी है तो मुमकिन है… सच करके दिखाया

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि, पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है।

धार

Avantika Pandey

Sep 17, 2025

PM Modi in Dhar
PM Modi in Dhar

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने धार के बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि, पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है।

पारंपरिक पगड़ी पहनाकर पीएम का स्वागत

बता दें कि, पीएम मोदी आज इंदौर से धार के बदनावर पहुंचे। पीएम सबसे पहले रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, धार प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीयस एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप मौजूद थें। खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी मंच तक पहुंचे। मंच पर पारंपरिक पगड़ी पहनाकर पीएम का स्वागत किया गया।

ये भी पढ़ें

PM Modi Birthday: इस एक पेंटिंग में है प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन
भोपाल
PM Modi Birthday entire life is depicted in one painting

मोदी है तो मुमकिन है…

मंच से सीएम मोहन यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से विश्व को नए भारत के रूप में परिचय कराया है। आज दुनिया आश्चर्य में डूबी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू-कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल और आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है।

निमाड़-मालवा अंचल बड़ा बड़ा मार्केट बन रहा है

निमाड़ और मालवा अंचल में आज पीएम मित्रा पार्क के जरिए बड़ा बड़ा मार्केट बन रहा है। मध्यप्रदेश किसानों की ट्रेडिशनल फसल कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के लिए विश्व का मार्केट खोलने की अद्वितीय जगह बन रहा है।

ये भी पढ़ें

जन्मदिन पर दूसरी बार MP में मोदी, देंगे 8 बड़ी सौगात
धार
PM Modi 75th Birthday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / धार में पीएम मोदी, सीएम मोहन बोले- मोदी है तो मुमकिन है… सच करके दिखाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.