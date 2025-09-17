धार में पीएम मोदी, सीएम मोहन बोले- मोदी है तो मुमकिन है… सच करके दिखाया

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने धार के बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि, पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है।
बता दें कि, पीएम मोदी आज इंदौर से धार के बदनावर पहुंचे। पीएम सबसे पहले रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, धार प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीयस एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप मौजूद थें। खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी मंच तक पहुंचे। मंच पर पारंपरिक पगड़ी पहनाकर पीएम का स्वागत किया गया।
मंच से सीएम मोहन यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से विश्व को नए भारत के रूप में परिचय कराया है। आज दुनिया आश्चर्य में डूबी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू-कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा पुल और आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंची है। पीएम मोदी ने 'मोदी है तो मुमकिन है..' को सच करके दिखाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत की काया पलट दी है।
निमाड़ और मालवा अंचल में आज पीएम मित्रा पार्क के जरिए बड़ा बड़ा मार्केट बन रहा है। मध्यप्रदेश किसानों की ट्रेडिशनल फसल कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के लिए विश्व का मार्केट खोलने की अद्वितीय जगह बन रहा है।