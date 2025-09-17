जन्मदिन पर दूसरी बार MP में मोदी, देंगे 8 बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान सुमन सखी चैटबॉट सेवा, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा पर्व, एक बगिया मां के नाम अभियान के रूप में महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण और सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का वितरण करेंगे। वह पोषण माह का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभभी करेंगे। लाभार्थियों महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आदि सेवा पर्व के तहत जन चर्चाओं का आयोजन भी होगा। कार्यक्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा।