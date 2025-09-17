जन्मदिन पर दूसरी बार MP में मोदी, देंगे 8 बड़ी सौगात

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 साल के हो जाएंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर बुधवार को दूसरी बार और 20 महीने की मोहन सरकार में आठवीं बार सुबह करीब 11 बजे मध्यप्रदेश आ रहे हैं। वह इंदौर से धार जिले के भैसोला जाएंगे। यहां पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखेंगे। करीब चार घंटे मध्यप्रदेश में रहेंगे, इस बीच देश को 8 बड़ी सौगात देंगे।
प्रधानमंत्री(PM Modi 75th Birthday) जिस पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखने जा रहे हैं, यह देश का पहला ऐसा पार्क है, जो सबसे पहले बनकर तैयार होगा। यह टेक्सटाइल उद्योगों को गति देगा। साथ ही देशभर में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रमुख रूप से शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गर्मजोशी से स्वागत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान सुमन सखी चैटबॉट सेवा, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा पर्व, एक बगिया मां के नाम अभियान के रूप में महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण और सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का वितरण करेंगे। वह पोषण माह का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभभी करेंगे। लाभार्थियों महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आदि सेवा पर्व के तहत जन चर्चाओं का आयोजन भी होगा। कार्यक्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा।