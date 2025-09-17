पीएम नरेंद्र मोदी बोले- ‘ये नया भारत है…घर में घुसकर मारता है’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर करके आंतकी ठिकानों उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश-दुनिया ने देखा है कि फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रोकर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है।



आगे पीएम ने कहा कि मां भारती की आन-बान-शान से बड़ा कुछ नहीं। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश की मर-मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबकुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। वे चाहते थे कि देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की इस यात्रा 4 स्तंभ है। नारी शक्ति, गरीब, युवा और किसान।