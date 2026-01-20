20 जनवरी 2026,

मंगलवार

धार

एमपी में बनेगी ’75 फीट’ चौड़ी नई सड़क, 6 फीट चौड़ा होगा फुटपाथ

MP News: सड़क की चैड़ाई 75 फीट होगी और दोनों ओर 30-30 फीट आरसीसी सड़क बनेगी।

2 min read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Jan 20, 2026

road will be constructed

road constructed प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: आम आदमी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में पिटगारा से पेटलावद रोड पर स्थित नागेश्वर मंदिर तक 4.50 किमी. का यह रोड 46 करोड़ की लागत से बनेगा। यहां सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। इसकी डीपीआर बनकर शासन को भेजी गई है। अतिशीघ्र मंजूर होकर निर्माण कार्य शुरू होगा। यह सड़क 4.50 किमी लंबी होगी।

इसका निर्माण मप्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड करेगा। नगर परिषद द्वारा एनओसी और अन्य कागजी प्रक्रिया क्रया पूरी कर ली है तथा भोपाल भेजी जा चुकी है। सड़क की चौड़ाई 75 फीट होगी और दोनों ओर 30-30 फीट आरसीसी सड़क बनेगी। बीच में ढाई फीट का डिवाइडर होगा।

सड़क 46 करोड़ 46 लाख में बनेगी

वर्तमान सड़क से बनने वाली सड़क 1 फीट ऊंची रहेगी, दोनों ओर कवर्ड नाला, 6 फीट चौड़ा फुटपाथ, डिवाइडर पर आकर्षक लाईटिंग और पौधे लगाए जाएंगे। इससे इस सड़क की सुंदरता बढ़ जाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष मीना शेखर यादव ने बताया कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 10 करोड़ 31 लाख के करीब आएगी। पूरी सड़क 46 करोड़ 46 लाख में बनेगी। इसे आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।

इंदिरा गार्डन तक प्रतिदिन लगता है जाम

पिटगारा से लेकर इंदिरा गार्डन तक सड़क बहुत सकरी है। दो वाहन क्रॉसिंग होने में परेशानी होती है। इस कारण इस रोड़ पर दुर्घटना भी अधिक होती है तथा बार - बार जाम लग जाता है। इस रोड पर स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन, फेक्ट्री होने से इस सड़क पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। मंडी में आवक बढ़ने से वाहनों की कतार रोड तक आ जाती है और ट्राफिक जाम हो जाता है। यह स्थिति हमेशा की हो गई है। रोड़ के चौडीकरण होने से बार- बार लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी तथा यातायात सुचारू रूप से चलने लग जाएगा।

विकसित करेंगे आदर्श सड़क

एक किमी. सड़क की लागत 10 करोड़ 31 लाख के करीब आएगी। पूरी सड़क 46 करोड़ 46 लाख में बनेगी। इसे आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। - मीना शेखर यादव, अध्यक्ष नगर परिषद

Published on:

20 Jan 2026 04:34 pm

धार / एमपी में बनेगी '75 फीट' चौड़ी नई सड़क, 6 फीट चौड़ा होगा फुटपाथ

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

