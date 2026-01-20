एमपी में बनेगी ’75 फीट’ चौड़ी नई सड़क, 6 फीट चौड़ा होगा फुटपाथ

पिटगारा से लेकर इंदिरा गार्डन तक सड़क बहुत सकरी है। दो वाहन क्रॉसिंग होने में परेशानी होती है। इस कारण इस रोड़ पर दुर्घटना भी अधिक होती है तथा बार - बार जाम लग जाता है। इस रोड पर स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन, फेक्ट्री होने से इस सड़क पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। मंडी में आवक बढ़ने से वाहनों की कतार रोड तक आ जाती है और ट्राफिक जाम हो जाता है। यह स्थिति हमेशा की हो गई है। रोड़ के चौडीकरण होने से बार- बार लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी तथा यातायात सुचारू रूप से चलने लग जाएगा।