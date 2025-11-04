Success Story: स्टेशनरी दुकानदार का बेटा बना CA टॉपर, खुशी से रोने लगे माता-पिता

CA Topper Success Story: धार जिले धामनोद के होनहार युवक मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। मात्र 21 साल की उम्र में मुकुंद(Mukund Agiwal) ने यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, वे धार जिले के ऐसे पहले युवा हैं जिन्होंने सीए फाइनल परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुकुंद ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ढाई साल तक ऑनलाइन और चार महीने सेल्फ स्टडी की। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस किया। परिणामस्वरूप, उन्हें 600 में से 500 अंक मिले। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बन गई है।