Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

Success Story: स्टेशनरी दुकानदार का बेटा बना CA टॉपर, खुशी से रोने लगे माता-पिता

CA Topper Success Story: मात्र 21 साल की उम्र में धार जिले के एक स्टेशनरी दुकानदार के बेटे ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। 21 साल के मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। बेटे की सफलता की खबर सुन माता-पिता की आंखे नम हो गई।

2 min read
Google source verification

धार

image

Avantika Pandey

Nov 04, 2025

CA Topper Success Story

CA Topper Success Story मुकुंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में हासिल की ‘ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक’ (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

CA Topper Success Story: धार जिले धामनोद के होनहार युवक मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। मात्र 21 साल की उम्र में मुकुंद(Mukund Agiwal) ने यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, वे धार जिले के ऐसे पहले युवा हैं जिन्होंने सीए फाइनल परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुकुंद ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ढाई साल तक ऑनलाइन और चार महीने सेल्फ स्टडी की। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस किया। परिणामस्वरूप, उन्हें 600 में से 500 अंक मिले। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बन गई है।

माता-पिता को दिया श्रेय, छलक उठे खुशी के आंसू

मुकुंद के पिता पवन आगीवाल धामनोद में स्टेशनरी की दुकान संचालित करते हैं, जबकि माता ज्योति आगीवाल गृहिणी हैं। सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दादा-दादी, माता-पिता, रिश्तेदारों और मित्रों की आंखें खुशी से नम हो गईं। मुकुंद ने बताया कि उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी धामनोद से ही उत्तीर्ण की थी। उन्होंने कहा, इस सफलता का श्रेय मेरे माता-पिता और परिवार को जाता है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया।

इंदौर में की तैयारी

मुकुंद(Mukund Agiwal) ने बताया कि सीए इंटर परीक्षा के लिए उन्होंने इंदौर में दो साल तक तैयारी की, उसके बाद धामनोद आकर घर से पढ़ाई जारी रखी। नवंबर 2022 में उन्होंने सीए की प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 24वां स्थान प्राप्त किया था।

पत्रिका से चर्चा में कहा-‘लक्ष्य तय हो तो कोई नहीं रोक सकता’

मुकुंद ने ‘पत्रिका’ से बातचीत में कहा, अगर लक्ष्य स्पष्ट है, तो मेहनत और निरंतरता से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। सीए इंटर में जो गलतियां हुई थीं, उनसे सबक लेकर फाइनल में पूरा फोकस पढ़ाई पर रखा। विश्वास नहीं हो रहा कि पूरे देश में पहला स्थान मिला।

मुकुंद की सफलता की कुंजी

  • सोशल मीडिया से दूरी बनाकर एकाग्रता बनाए रखी
  • हर विषय को कॉन्सेप्ट के साथ समझा, रटने से दूरी
  • सेल्फ स्टडी पर फोकस और समय का अनुशासन
  • गलतियों से सीखा और लगातार आत्ममंथन किया

भविष्य की योजना

मुकुंद ने बताया कि वे पहले अच्छा जॉब करना चाहते हैं और उसके बाद अपने शहर धामनोद में कुछ नया कार्य प्रारंभ करने की योजना रखते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अच्छी नौकरी और उच्च पैकेज के लिए अंग्रेजी में दक्षता बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिकतर संस्थानों में काम अंग्रेजी में होता है।

ञ्चएक्सपर्ट व्यू…

सीए कोचिंग विशेषज्ञ संजय अग्रवाल के अनुसार, मुकुंद जैसे युवाओं ने साबित किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटे कस्बों से भी अगर समर्पण और अनुशासन के साथ पढ़ाई की जाए, तो देश में टॉप करना कोई सपना नहीं है।

ये भी पढ़ें

‘महाकाल मंदिर के लिए तोड़ी 200 साल पुरानी मस्जिद…’, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
उज्जैन
Takiya Masjid demolished for Mahakal Temple

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Success Story: स्टेशनरी दुकानदार का बेटा बना CA टॉपर, खुशी से रोने लगे माता-पिता

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा में तोड़फोड़, आदिवासी समाज आक्रोशित

tantya mama idol vandalised tribals outrage umang singhar mp news
धार

बड़ी घोषणा: MP में बनेगा नया ‘लोक’, पहले फेज के निर्माण में लगेंगे 3 करोड़

dhareshwar lok dhar new religious corridor dhar mp news
धार

MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री

Stone pelting on bus driver injured badly dhar mp news
धार

ये हैं कुछ मिनटों के अरबपति, खाते से गायब हो गए 2817 करोड़, वजह कर देगी हैरान

Few Minutes Billionaire
धार

PM सूर्य क्रांति योजना: मुफ्त में मिलेगी बिजली, 928 उपभोक्ताओं को मिल रही ‘सब्सिडी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.